Sevillanas incorrectas y correctas: machismos, maltrato y defensa animal

Así, casi de memoria, hago lo que suelen hacer los que tenemos la vida no por delante sino por detrás: reproduzco letras de mis tiempos, alguna de ellas las cantaba cuando era joven y me iba con amigos de Los Maristas -que después han sido hombres de provecho, como yo- al Real con guitarra y todo y entonábamos la seguiriya a la que con el tiempo llamaron sevillana. Las que más me gustaban eran las corraleras, estilo El Pali, pero lo de la pila del Pato y los lunares de tu vestío y la Alameda a la que el Pali decía que no iba a verla porque estaba muerta, me parece que no lo teníamos en el amplio repertorio de que disfrutábamos entre copa y copa de fino Mantecoso (no había rebujitos, se trataba de los tiempos del Prado como recinto ferial) que nos costaban pequeños desequilibrios y extremo cansancio. Menos mal que el Parque de María Luisa no tenía rejas y sí agua y césped o grama.

No recuerdo que nos arrancáramos con la clásica de todos sabida, era demasiado antigua.

Me casé con un enano, salerito,

p’a jartarme de reír.

Ole ahí ese tío que va ahí, ole ahí.

P’a jartarme de reir

le puse la cama en alto

y no se podía subir.



Y eso sí que fue de veras

que al bajarse de la cama

que al bajarse de la cama, salerito,

se cayó en la escupidera.

Intolerable hoy ese cachondeo a costa de un disminuido físico. Como se sabe, aquella letra provocó que se gasearan millones de enanos en toda España. Menos mal que nos hemos civilizado, en nuestros días los enanos han sido dignificados como lo demuestra el hecho de que presenten telediarios, nos hablen del tiempo y anuncien Dolce Gabbana.

Sigamos con las estrofas. Por la radio sonaba:

Ese vestido que llevas,

te lo tienes que quitar,

porque cuando das la vuelta

bailando por sevillanas

a ti se te ven las piernas

y a mí no me da la gana.

Ponte el de lunares verdes

Que a mí me quita el sentío,

ponte el de lunares verdes

Y vámonos p’al Rocío.

¿Qué les parece? Vamos, para irse al juzgado de guardia y a la comisaría más próxima. Maltrato por lo menos oral. Se supone que a la mujer le gustaba el vestido aunque enseñara las piernas que era de las pocas cosas picantes que teníamos entonces. Por tanto, un maltrato en toda regla. No sé si al final llegarían a un arreglo, lo dudo con esos tíos del pelo engominado y pinta de machotes que pululaban por el mundo de las sevillanas (tanto en forma de música como de mujeres).

En el mismo sentido -o parecido- Manolo Escobar respondía: “No me gusta que a los toros vayas con la minifalda”. Y Fernando Esteso añadía: “Mariquita es una niña sevillana, macarena y mu moderna que se pone minifalda, salerito, y se le ven toas las piernas”. Qué manía con las piernas. Escobar le cantó a España y lo hemos heredado los de la España casposa. Esteso ahí sigue, de las piernas pasó a los senos, cosenos y cotangentes y rompió moldes con el desnudo. Había un machismo claro, una desigualdad galopante, nosotros podíamos ver toda la anatomía femenina pero ellas no tenían acceso a los pinganillos ni a sus dos acompañantes del piso inferior, eso se ha remediado sólo en parte, la lucha continúa, compañera.

Un intérprete llamado Payo Juan Manuel nos hizo llegar esta tonada feriante:

Cómo quieres que tenga

pelo en el moño

si le pegas tirones de mil demonios.

Suponemos que nos hallamos ante otro caso de maltrato, a menos que la que se queja se refiera a su hijo o a su hermana. O a Belarra y Montero que pueden dar los tirones que les dé la gana, p’a eso son ministras y están tirando al feminismo al cubo de lo patético, han ido por pelo y han salido trasquiladas, ya hablaré más todavía –“¿Más?, Sí, más, no me oprimas”- de estas dos mujeres imprescindibles en el show ibérico.

Como sigamos con los malos tratos verbales podemos llegar hasta Pablo Neruda que era rojo. Cuando escribió: “Me gustas cuando callas/ porque estás como ausente”, me parece que estaba mandando a callar a su señora, Matilde Urrutia, porque lo mareaba. Y cuando García Lorca nos informó de que se llevaban a mujeres al río y debajo de los árboles, ¿era él instigador? ¿Se cometían abusos y el granadino callaba?

Para colmo de males, recuerdo otra letra que, en mi sano juicio, creo que incitaba al odio y el maltrato del niño. La cantaban por sevillanas, claro, Flamencos de la Puebla:

El niño de la Carlota

le daba bien al balón.

Pero un árbitro malaje

con el niño la tomó.

Le sacó tarjeta blanca

y luego la colorá

y el niño tuvo que irse

con su padre a trabajar.

Salvando el detalle histórico de que antes no existían tarjetas amarillas sino blancas y que en otros tiempos no era posible ser “NiNi”, la sevillana es un maltrato infantil contra un chiquillo que lo que quería era jugar al balón y un tío tal vez machista y enfadado con la vida le robó esa ilusión y nos la robó a todos que podríamos haber tenido ahí al antecesor de Joaquín o de Jesús Navas.

Menos mal que había otras sevillanas positivas por las que valió la pena vivir en aquellos tiempos pecaminosos. Miren lo que proyectaban Los Romeros de la Puebla aunque yo creía que fueron Los Hermanos Reyes, casi paisanos de Rita Hayworth:

Mi caballo está inquieto

que le ha «pasao»...

que un torito berrendo

lo ha «corneao».

Como él no habla

me dice en un relincho

-quítame este torito

porque me mata.

Yo lo comprendo

cojo mi capotillo

y lo defiendo.

Siempre me gustó esta sevillana, es una clara defensa de los animales, a la vez que una crítica de la fiesta de los toros. Su letra está muy conseguida. Se la dedicaremos a dame Pam y Dime Tonto, a ver si así nos quiere más a los hombres que somos mu hombres. Ahora bien, la siguiente no le va a la zaga. Amigos de Gines:

Caireles de plata fina,

señorito de postin,

date cuenta que al Rocío

no se va p’a presumir.

Cuando pasas a caballo

camino del Ajolí,

ojos que no tienen nada

se quedan fijos en ti.

Sin caridad y sin amor

medallas y devoción

son cosas que nada valen;

no olvides que p’a la Virgen

son tos los hijos iguales.

Bueno, bueno, una lección inefable de crítica al rico, qué más se puede pedir en los tiempos vanguardistas en los que estamos. Se observa cómo este grupo de sevillanas, tan progresista, redirige el mensaje religioso hacia el pensamiento rojo, conformando un discurso aleccionador muy útil. Seguramente eran los tiempos en los que a Ortega y Roig les dio por la equitación romera.