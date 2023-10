Suspenden los entrenamientos de fútbol de 300 menores en Sevilla Este

El centro deportivo Sendai de Sevilla Este lleva 15 días sin luz por el corte de suministro de Endesa, ya que la instalación, que depende del Instituto Municipal de Deportes (IMD), "carece de contadores" y durante cuatro años se ha abonado a la compañía "en concepto de estimación del consumo en vez de lectura real, por lo que habrán decidido cortarla por impagos". Ello ha obligado a los responsables del CD Manantial a suspender este lunes los entrenamientos de fútbol en todas sus categorías, que aglutinan a unos 300 niños y adolescentes, desde los cuatro años hasta juveniles.

Así lo asegura el presidente de la entidad, José María Río, en declaraciones a Europa Press. "Parece que se están riendo de nosotros y que unos y otros se van pasando el problema". En su opinión, la consecuencia más inmediata que se deriva de esta falta de luz es que "los chavales no se pueden duchar en los vestuarios porque la caldera no está operativa y que hemos tenido que disputar encuentros al mediodía, con altas temperaturas, en lugar de hacerlo por la tarde al caer la noche antes de que finalizaran los partidos".

"Además, prosigue el presidente del CD Manantial, la comida que teníamos en el ambigú se había estropeado y hemos tenido que tirarla". Reconoce el responsable de la entidad que, en su momento, "creíamos que había saltado el automático y resulta que no estaban los fusibles en la instalación". Desde la entidad deportiva, que recalcan el hecho de que cumplen con el correspondiente canon, no se muestran muy optimistas en cuanto a una "pronta solución" a pesar de que "ya hemos puesto el asunto en conocimiento del IMD. Nos han dicho que hoy no se resolvería, mañana quién sabe".

Desde el Ayuntamiento aseguran que se está agilizando los trámites para que el CD Sendai tenga luz "ante la problemática que llevan sufriendo años". En estos momentos, "se está a la espera de que la compañía eléctrica regule la situación tal y como hemos tramitado desde el IMD", señalan fuentes municipales a Europa Press.

En este sentido, "el IMD ha ofrecido al club diferentes alternativas mientras trabaja para que esta semana quede arreglado este problema heredado. Este Gobierno municipal está comprometido en mejorar y revitalizar los espacios destinados al deporte en una ciudad con un claro déficit y abandono, como lo demuestra este centro deportivo. Este equipo de gobierno impulsará y adecentará los centros deportivos para que los usuarios puedan jugar en unas instalaciones dignas", añaden las mismas fuentes.