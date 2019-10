The Struts actuará en la Plaza de España por los EMAs

Cerrado ya el cartel con los grupos que actuarán el próximo dos de noviembre en la Plaza de España con motivo de los Europe Music Awards de la MTV. La banda de rock The Struts acompañará a Green Day y a León Benavente.

Desde su formación en 2012, The Struts se han rodeado de alguno de los principales nombres del rock-and-roll. Habiendo hecho de teloneros para Foo Fighters, The Rolling Stones, The Who y Guns N’ Roses, esta banda de cuatro integrantes fue también la elegida por Mötley Crüe para acompañarles en una de sus últimas actuaciones. A finales de 2018 lanzaron su segundo álbum ‘YOUNG&DAGEROUS’, a lo que siguió una gira mundial. Hoy, la banda continúa agotando entradas a su paso por Europa y Estados Unidos.

Las entradas para este concierto se agotaron en menos de 45 minutos hace unos días.