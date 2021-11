Torre Sevilla inaugura su iluminación navideña con un espectáculo de luz y actividades familiares

De 19.00 a 20.30 horas, la música inundará el Centro Comercial Torre Sevilla con el espectáculo “Música desde las Estrellas”, un concierto en directo con piano y voz en el que se interpretarán versiones de temas navideños conocidos por el público como All i want for Christmas it´s you de Mariah Carey.

Asimismo, los visitantes podrán llevarse un recuerdo de esta actividad pasando por el photocall “Respira Torre Sevilla”.

El acceso a todas las actividades es abierto y gratuito.