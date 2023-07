Tres librerías menos en Sevilla agravan la otra sequía

La semana ha empezado en Sevilla con tres librerías menos. Panella, en la calle Virgen de África del barrio de Los Remedios, llevaba 45 años ofreciendo sus libros; la librería Yerma, en Viapol, 30; e Isla de Papel había abierto en Puerta Osario hace seis años. Las tres han echado el cierre de forma inesperada, según ha lamentado el Gremio de Librerías de Sevilla y Provincia. Ahora, las librerías en una ciudad como Sevilla, de casi 700.000 habitantes, apenas llegan a la treintena, es decir, que hay una librería por cada 25.000 habitantes, lo que convierte a estos establecimientos en toda una rareza en una sociedad dominada por los centros comerciales.

Los tiempos han cambiado, los hábitos también y, cómo no, el mimo de las administraciones públicas por estos comercios que no solo buscan rentabilidad económica. Mientras las librerías tradicionales van desapareciendo, crecen otros negocios como el de fundas para móviles. La rendición de estas últimas tres librerías, pese a los aspavientos en las redes sociales, no coge desprevenida a una ciudad que ya el verano pasado vivió el cierre, y la salvación in extremis gracias a una campaña de crowfunding (La niña buzo no se rinde), de la librería Caótica, agobiada por el aviso de desahucio después de tres meses de alquiler sin pagar. La campaña dio sus frutos gracias al compromiso de miles de amantes de la lectura en todo el país. Al menos cuando cerró Reguera (calle Almirante Apodaca) después de la jubilación de su dueño, fue un alivio que se ocupara del mismo espacio La Botica de Lectores. Pero la situación de las librerías sevillanas no ha mejorado demasiado porque las ventas verdaderamente notables se reducen a dos o tres momentos en el año, como la Feria del Libro o la campaña navideña.

En el comunicado difundido por el Gremio de Librerías de Sevilla y provincia se insiste en que “no se entiende que al libro [no] se le reconozca como un bien básico y de primera necesidad; no se entiende que las propias Administraciones Públicas no cumplan con su obligación de fomentar la lectura; no se entiende que, desde la infancia, debemos educar en la lectura; no se entiende que las subvenciones no lleguen en tiempo y forma; no se entiende que se premie el intrusismo laboral; no se entiende que los sindicatos mayoritarios crean que las librerías se estén enriqueciendo; no se entiende que no se conozcan los bajos márgenes comerciales con los que se trabaja”. Y se añade: “No se entiende que por Cultura se hable sólo de folclore, no se entiende por qué a la Cultura la tratan de superflua, o que la rescaten para momentos en los que ser culto es ser moderno y estar a la última; no se entiende. Entonces, ¿quién entiende esa extraña mercancía llamada libro?”.

El comunicado de la entidad, firmado por su presidente, Manuel Padilla Berdejo, termina esperanzado: “Quiero creer, las veces que haga falta, que vosotros no dais un paso atrás, que el cierre es, en sí, una crisis, una transformación, una mejora, porque volveréis, porque estaréis con nosotros, porque nosotros necesitamos de vosotros, porque debemos seguir tejiendo la malla, porque no estáis solos”, y rompe una lanza por la propia asociación al recordar que ahora “cobra más sentido que existan estas asociaciones”.

El caso es que en Sevilla quedan muy pocas librerías especiales para la infancia; acaso Baobab, Rayuela, El oso y su libro; y Librería Nuño, a punto de cumplir 25 años; o especiales en sí mismas, como Casa Tomada, Caótica, La Fuga o El gusanito lector; o religiosas como la San Pablo de la calle Sierpes; y solo otro puñado de las de toda la vida, como Verbo o Palas. Menos mal que también sobreviven algunas muy especiales en los pueblos de la provincia, por donde las administraciones también continúan preocupadas solamente por la otra sequía.