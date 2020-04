«Un 40% del alumnado no tiene acceso a internet» en el CEIP Adriano del Valle

Muchas familias españolas no tienen acceso a internet o no tienen un dispositivo electrónico para poder seguir la enseñanza online. Las diferencias económicas y la desigualdad social están dificultando que una gran parte del alumnado que quiere aprender no pueda hacerlo durante el confinamiento. Este es el caso del CEIP Adriano del Valle, ubicado en la barriada de la plata en Sevilla.

Ignacio Grondona España, director y profesor de este colegio sevillano, nos cuenta que está viviendo el estado de emergencia “con mucha tristeza”. “El CEIP Adriano del Valle está situado en una zona de transformación social, con muchos alumnos en riesgo de exclusión. Estoy preocupado porque sé que una gran parte del alumnado está teniendo problemas de alimentación y de vivienda, y ahora mismo, la educación podría pasar a un segundo lugar. Lo primero son las necesidades básicas. También, me inquieta que mis alumnos no puedan tener acceso a internet para seguir los contenidos que estamos enviándoles a las plataformas online. Los alumnos están sufriendo mucho esta situación”.

“El problema que tenemos en el colegio es que tenemos un 60 por ciento del alumnado que sí se puede conectar a las plataformas online, y un 40 por ciento del alumnado que no tienen acceso a internet o no tienen dispositivos para poder acceder vía online. Por eso, estamos intentando mandar a estos alumnos trabajos en soporte papel. Nos preocupa muchísimo esos alumnos”, explica el director Grondona.

Adriano del Valle ha establecido una serie de medidas para afrontar las dificultades de los alumnos a la hora de acceder a internet, como repartir portátiles entre las familias sin recursos. “En el colegio teníamos 18 portátiles y la semana pasada, con un permiso de la Consejería de Educación, los repartimos entre las familias de los alumnos que no tienen recursos. No tenemos portátiles para repartir a todos, pero todos los que teníamos los hemos repartido. Además, también hemos distribuido algunos libros que teníamos en la biblioteca”.

La educación se ha visto obligada a recorrer un terreno desconocido en una cuarentena impuesta por la crisis del coronavirus, que ha dejado en sus casas a 850 millones de niños y jóvenes en todo el mundo, según el recuento de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). “Los maestros están llamando uno por uno a todas familias para guiarles, conocer los problemas que tienen y así intentar que nadie se quede atrás. El profesorado está haciendo un esfuerzo enorme y muy importante para que los alumnos estén al día. Me consta que están echando más horas en sus casas de lo que habitualmente echaban en el colegio”, cuenta Ignacio Grondona a El Correo de Andalucía.