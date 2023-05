Un pintor sevillano descendiente de Alexander Fleming

P- ¿Cuáles son vuestros propósitos principales?

R- La filosofía es dibujar paisajes urbanos de Sevilla, en el mismo lugar donde quedamos; ahora queremos ampliar a los pueblos de la provincia. Se organizan quedadas semanales, con el espíritu de amistad y compañerismo. Nuestro manifiesto se basa en que dibujamos «in situ», a cubierto o al aire libre, capturando directamente lo que observamos. Los dibujos que hacemos cuentan la historia de nuestro entorno, de los lugares donde vivimos y donde viajamos. Al dibujar, documentamos un lugar y un momento determinado. Somos fieles a las escenas que presenciamos. Celebramos la diversidad de estilos de dibujo y utilizamos cualquier tipo de herramientas y soporte. Nos ayudamos mutuamente y dibujamos en grupo. Compartimos nuestros dibujos en Internet. Mostramos el mundo, dibujo a dibujo.

P- Centrándonos es su obra, díganos algunos lugares donde ha expuesto.

R- En Utrera el Ayuntamiento organiza anualmente el Certamen Nacional de Arte Contemporáneo ''Ciudad de Utrera« y el premio consiste en que te compran la obra, formando parte de una exposición que permanece abierta al público en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura e ilustrada con un catálogo. Yo he sido premiado y hay tres obras mías en la colección que tiene la entidad organizadora y que se expuso en la Casa de la Provincia de Sevilla cuando se cumplieron los 30 años del concurso. En el Ateneo de Sevilla he expuesto varias veces cuadros de la antigua Casa de la Moneda. También he expuesto en la sede de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, en la Casa de los Pinelo situada en la calle Abades.