Un pregón elegíaco, familiar y profundamente comprometido

Eran las doce en punto de la mañana cuando la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, dirigida por Francisco Javier Gutiérrez Juan, dio inicio al acto del pregón con la interpretación de la pieza ‘El Corpus’, compuesta por Braulio Uralde Bringas y más conocida como ‘Corpus Christi’, en su versión original. Seguidamente tomó la palabra el teniente de alcalde, delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, quien con una alocución rica en contenido y plena de matices ofreció su lado más sensible antes de glosar la figura de Julio Cuesta. «Soñaba con todas mis fuerzas estar aquí con vosotros», fue la carta de presentación de Juan Carlos Cabrera, un sueño pesadillesco que incluyó no pocos «momentos duros» pero también «nuevas formas de amar nuestras devociones». «Desperté y aquí estoy. Con más ganas de Semana Santa que nunca», continuó, justo antes de reconocerle a Juan José Asenjo sus años de servicio como arzobispo de Sevilla. El prelado, visiblemente emocionado, se levantó del asiento y saludó entre grandes aplausos, cerrando un círculo de modo radicalmente distinto a como se inició. Seguidamente, Cabrera se dirigió al nuevo arzobispo, José Ángel Sainz Meneses, y al flamante alcalde Antonio Muñoz, nuevos referentes de una «ciudad de luchadores» que a su vez es «la más bonita del mundo». También tuvo un recuerdo para los fallecidos en la pandemia y un detalle especialísimo con Pascual González, el eterno poeta de Sevilla y fundador de Cantores de Híspalis, al que se refirió con la mítica frase: «Silencio, Silencio, Jesús Nazareno».

«Tuve que romper mi pregón», exclamó sin ambages. «Sí, rompí mi pregón», pues «había otro que me rompía el alma: el pregón del dolor. Tu pregón, Señor». Dicho esto, y tras una breve pausa, el auditorio del Paseo Colón continuó recorriendo la ciudad a través del homenaje a Romero Murube, o las vivencias del propio pregonero, quien llegó a comparar a su nieto Julito, enfermo en sus primeros años, con un ángel de la Pura y Limpia del Postigo —«gracias a Dios y a la Ciencia sigue vivo entre nosotros»—. Alusión que tocó la fibra del público del Maestranza.

El recorrido, nostálgico en su mayor parte y repleto de estampas vivenciales, incluyó el parque de María Luisa —cuyo cielo verde acoge a la Virgen de la Paz—, se trasladó a Triana y otras collaciones, y se topó con Carmen, mujer ejemplar que vino al mundo en Medina Sidonia, y que desde hace décadas acompaña y sostiene al pregonero, educando a sus hijos en la fe y reeditando las enseñanzas con sus nietos. Esposa a la que dedicó uno de los pasajes más delicados del texto, poniéndolos en relación con su hermandad del Baratillo. Seguidamente, Cuesta tuvo un recuerdo para su madre a través de la Esperanza de Triana («Mi Esperanza de Pureza»), recitó versos elegantes y alejados de la estridencia, y bebió del talento sosegado de Antonio Machado, Miguel de Unamuno o San Juan de la Cruz.

«Cuando Dios se nota no lo frena nadie», dijo antes de lanzar un alegato en favor de la Iglesia que resonó en todo el teatro: «El cristianismo es libertad». Justo después, el pregonero puso los ojos en «el Señor del Patrocinio», cuya frente «convertida en espejo del cielo» es un referente en el que mirarnos. Y es que, para un cristiano convencido como Julio Cuesta, el Cachorro no expira sino que transita sobre el Guadalquivir «inspirando vida» y mutando en «pabilo de luz divina». En consecuencia, el Crucificado de Ruiz Gijón, es, para el pregonero de 2022, un modelo de fortaleza, de ahí que no dudase en sentenciar: «Aunque parezcas morirte, más que nunca, Señor, estás viviendo».