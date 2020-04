Un sevillano crea una iniciativa solidaria para conectar a los pacientes con sus familiares

El sevillano Cristóbal Fernández ha puesto en marcha una campaña solidaria para que pacientes afectados por el coronavirus puedan comunicarse con sus familiares mientras permanecen ingresados en el hospital. La iniciativa ya se está llevando a cabo en los principales hospitales de las provincias andaluzas y se postula como ejemplo a seguir para el resto de los centros sanitarios del país.

La idea surgió tras la situación que viven su mujer y su hermana, ambas sanitarias, en los hospitales, donde los pacientes permanecen ingresados en soledad y sin saber nada de sus familiares, sobre todo las personas mayores que no tienen teléfono móvil o que no saben usarlo. Además, según Cristóbal, esto ha servido para buscar solución a un problema que existía “desde siempre”, ya que los pacientes ingresados con otras enfermedades no podían comunicarse con sus familiares.

“Quizás esto sirva para que los hospitales hagan un protocolo para que los pacientes puedan comunicarse, ya que algunos sanitarios me contaban que las enfermedades de muchos pacientes empeoraban por el estado de ánimo en el que se encontraban”, sostiene Cristóbal.