Un sevillano, titular de la Cátedra Príncipe de Asturias de la Universidad de Georgetown, de Washington

Juan Luis Manfredi Sánchez (Sevilla, 1977), doctor en Comunicación por la Universidad de Sevilla y profesor titular de Periodismo en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), ha sido nombrado titular de la Cátedra Príncipe de Asturias de la Universidad de Georgetown, de Washington D. C. La Cátedra "Príncipe de Asturias" en la Universidad de Georgetown es resultado del convenio firmado entre dicha Universidad, la Fundación Endesa y el Ministerio de Universidades para la contratación de un especialista de prestigio en los campos de la Ciencia Política, Historia, Economía, Sociología, Humanidades y áreas afines como profesor visitante durante el curso académico 2021-22, con posibilidad de prorrogar su estancia hasta un máximo de otros 2 cursos.

La Cátedra tiene como objetivo promover un mejor y completo conocimiento en Estados Unidos de la actual realidad española. Se fundó en 1999 para facilitar a los estudiantes la oportunidad de profundizar en su conocimiento de España y su cultura, y para crear un organismo estable que sirva como base de operaciones para realizar actividades culturales relacionadas con nuestro país. Fue inaugurada por Felipe de Borbón, entonces Príncipe de Asturias, que había sido alumno de la Universidad de Georgetown entre 1993 y 1995.

Juan Luis Manfredi Sánchez (Sevilla, 1977), doctor en Comunicación por la Universidad de Sevilla con una tesis sobre la televisión pública en Europa, dirigida por el catedrático de Estructura de la Información y colaborador de El Correo, Ramón Reig. Es profesor titular de Periodismo en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde imparte Periodismo y Relaciones Internacionales. Imparte docencia en la Facultad de Comunicación (Cuenca) y en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Toledo). Asimismo, es académico del Observatorio para la Transformación del Sector Público, en el campus de ESADE Madrid, donde se ejecuta el programa en gobernanza y liderazgo político ESADEGov.

Como investigador, dirige el proyecto de investigación "La diplomacia pública de las mega-ciudades iberoamericanas: estrategias de comunicación y poder blando para influir en la legislación ambiental global" (RTI2018-096733-B-I00)". Ha dirigido cuatro proyectos o contratos de investigación en régimen competitivo. Ha sido investigador principal de "Comunicación pública, transparencia, rendición de cuentas y participación en los gobiernos locales" (CSO2013-46997-R) y responsable español del proyecto europeo MEDIADEM (European Media Policies Revisited: Valuing & Reclaiming Free and Independent Media in Contemporary Democratic Systems), dentro del 7º Programa Marco (FP7-SSH-2009-A Grant agreement 244365). Ha liderado "Media Pluralism Monitor in Spain", proyecto del Instituto Europeo de Florencia para medir el pluralismo y la diversidad de los medios y las empresas periodísticas y " Entrepreneurial Journalism, a renewed hope", con financiación del Departamento de Estado de Estados Unidos, para impulsar la innovación, el emprendimiento, la tecnología y la libertad de expresión en el periodismo.

Escribe sobre relaciones internacionales y diplomacia, comunicación y tecnología, así como riesgo político y orden liberal. Es autor de 14 libros y más de 50 artículos sobre estas materias. Cuenta con tres sexenios de investigación, así como con dos quinquenios docentes. Ha recibido los siguientes premios o reconocimientos en materia de investigación:

· #2 Best Academic Article of the Year

· #1 Best MFA Book of the Year (Diplomacy Live, 2017)

· Premio Fundación Autor al mejor trabajo de investigación, 2006

· Premio RTVA a la mejor tesis doctoral, 2006

· Premio Blas Infante de Investigación en Administraciones Públicas, 2002.

Como profesional, es columnista de Cinco Días y colaborador regular de The Conversation, CMM Radio y Canal Sur Televisión. Ha sido finalista del Premio de artículos El Ciervo-Enrique Ferrán (2020) con el texto "Elogio del aburrimiento democrático" y del Citi Journalistic Excellence Award (España, 2015) por el texto "Hubs, ejes de industria y conocimiento en el siglo XXI", publicado en la Revista Economía Exterior (Verano, 69, 2015).



Ha sido miembro del Consejo Científico del Real Instituto Elcano (2014-2019), think tank con el que colabora en distintas actividades de publicación y divulgación. Pertenece a Opinno World Expert Council y es miembro del consejo editorial de Esglobal.com, revista de referencia del periodismo internacional en español, así como de otras revistas académicas (Journal of Public Diplomacy; Revista Estudios Internacionales, Chile).

Destaca además su formación continuada en centros de primer nivel con ayudas o becas de la Fundación Ramón Areces, Fundación Rafael del Pino o Programa de Becas ICEX. Es vocal de la junta directiva de ICEX Alumni. Asimismo, es mentor de the REBECA (REseachers Beyond aCAdemia) en EURAXESS (H2020 GA nº 786133).