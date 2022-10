Un vino con... Domi Vélez

Coincidimos en la puerta, nos damos la mano, y para dentro. Si no estuvo nunca en El Horno de Vélez , es una de esas visitas obligadas que tiene pendiente. Entre casas bajas encaladas y con las puertas abiertas, en una esquina, llama la atención una panadería que, por su aspecto exterior, perfectamente podría estar en el centro de Sevilla, Barcelona o Madrid. Cuando entras, la sorpresa crece. La parte visual empieza a competir con la aromática. Una locura de sensaciones. Panes de mil clases y los olores me trasladan a mi más tierna infancia. Empiezo a tratar de asumir todo lo que me está pasando. Estoy en un mundo diferente.

Es temprano. Bueno, temprano depende de para quién porque Domi se levanta cuando otros se acuestan. Esa película o la serie de turno que nos desvela y hace que nos vayamos a la cama un poco más tarde de lo previsto haría que coincidiéramos en el camino: él entrando en su horno y nosotros entrado en la cama. Estoy en Lebrija, que es donde se encuentra el templo de este genio de las masas. Un templo fruto del trabajo de toda una vida, no solo de la suya. De casta le viene al galgo. La tradición panadera la arrastra desde principios del siglo pasado donde su familia ya era alabada por ser los precursores del famoso pan del cruce de Las Cabezas que tanto me ha hecho disfrutar.

Empezamos a charlar. Domi es un tipo con la habilidad de capturarte en su conversación. De esas personas que, cuando habla de su trabajo, inyecta en ti unas ganas locas por meterte dentro del horno y querer aprender a hacer pan. Es pura pasión. Eso mismo debió inculcar en él su padre para que, madrugar al nivel que exige una panadería, no supusiera un sacrificio sino todo lo contrario. En aquellos tiempos, ni por asomo podía imaginarse que su vida estaría vinculada para siempre a este mundo. Sin embargo, altibajos aparte, centró su obsesión en formarse para perfeccionar sus técnicas y dominar este noble arte de las masas. Esa formación, la pasión por lo que hacía y una importante dosis de valentía, que es uno de los rasgos que le caracteriza, hace que, sin complejos, sea capaz de meter en una maleta sus creaciones y se pasee por toda España tratando de llegar a los restaurantes más selectos. Aquellos donde el pan fuera un elemento de la carta y no un simple complemento.

Obtener The Best World Baker of the Year 2021 no es más que el reconocimiento a una labor incansable, diaria, con horas de ocio invertidas en trabajo. Sin embargo, lejos de buscar reconocimiento en forma de galardones, su ilusión es seguir investigando y poniendo en valor el carácter artesano de este oficio. Por eso considera un honor que la comunidad científica le premie permitiéndole colaborar en sus investigaciones e incluso transmitir sus conocimientos impartiendo clases como docente.

Inmerso en un proyecto de crecimiento sostenible del obrador, donde ampliar no sea sinónimo de deteriorar la calidad del producto, su objetivo es seguir avanzando en lo profesional y en lo personal trabajando en uno de sus mayores logros: su familia. En la carrera de Domi, el sufrimiento siempre tuvo a la constancia como perfecto antídoto. El desánimo nunca cruzó la puerta del horno, aunque vinieron malas, muy malas rachas, pero tal y como llegaron, se fueron. Es cierto que algunas de estas visitas, insistían en quedarse, pero la labor del panadero de Lebrija las aburría. Trabajar sin pensar en mañana, para ofrecer al cliente lo mejor hoy. Ese es el gran secreto, junto con la masa madre y el fuego lento de la experiencia al calor de un horno de pan.