Un vino con... Israel Lozano

Esta semana, mi vino lleva un poco de añoranza y un mucho de orgullo. Me he venido a la playa, justo delante del Atlántico. Hace un día de sol fantástico a pesar de estar a finales de noviembre. Me siento en la arena y trato, de forma absurda, de divisar el continente que está al otro lado. Te parecerá una tontería, pero era la forma en la que sentía que estaría más cerca de él. Me traje mi vino en honor a mi invitado. Me sirvo una copa de Diamante, el clásico de Rioja, bien fresquito. Este era el vino favorito del papá de Israel. Aquí lo tengo, apoyado sobre la arena. La playa está solitaria. Algún que otro caminante, pertinentemente acompañado de su perro. Con el portátil sobre las piernas, respiro todo el aire puro que puedo mientras se me pierde la vista en la inmensidad de lo que tengo delante. Empiezo a hablar con mi invitado de hoy, vía telefónica y, créeme si te digo que me parece que lo tengo al lado. Me dice que él está disfrutando de una copa de Altoredondo, de Bodegas García Niño, a cuyo dueño aprecia desde hace años. Acaba de ser entrevistado por Telemundo y por la CNÑ, así que me será fácil traerle hasta esta orilla que, me consta, añora y charlar un poco de forma distendida para sepas un poco de él, que aún no le conoces.