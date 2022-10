Un vino con... Julio Moreno

Poco antes de jubilarse, Julio organiza una visita de la Confederación de Empresarios de Andalucía a Argentina enfocada al mundo del turismo y de la gastronomía con eventos, presentaciones... y donde Nicolás Muela, director de Relaciones Públicas de la CEA, le comenta que están dando a luz la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo, invitándole a participar. De una simple participación, pasa a ser miembro de la junta directiva como responsable de relaciones institucionales. En 2019 se crea la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo de la que, en la actualidad desempeña el cargo de presidente. Amante del “cuchareo”, se declara defensor a ultranza de la cultura de la “tapa” como seña de identidad de la cocina sevillana y de sus productos de cercanía como base imprescindible para una cocina de calidad y con identidad. Repite hasta la saciedad la necesidad de dar a conocer el producto y que el producto, el producto y el producto... “Sin producto no hay cocina y sin cocina no hay gastronomía”. Esto es una realidad que, no por obvia, deja de tener sentido. La “streetfood”, tan de moda en la actualidad, no es más que el desarrollo de la cultura de la tapa que en Sevilla se lleva haciendo desde siempre. Julio me lleva hasta la calle Hernando Colón donde, “por cinco pesetas te comías un pavía con un tanque de cerveza en el Pez Espada”. Recuerda los caballitos de jamón de un bar a la espalda de Correos o los calamares a la riojana de unos asturianos afincados en la Campana. E incluso me cuenta que en Tokio entró en un restaurante única y exclusivamente porque vio un cartel en la puerta que ponía “tapas”.



El producto, como base de la gastronomía.

Y, hablando del producto, la Academia ha editado tres vídeos donde se trabaja en la promoción de estos tesoros que, por tenerlos cerca, no le damos el valor que verdaderamente tienen y que, basta que salgas de la zona donde su consumo es habitual y te rodees que grandes profesionales, para entender que somos unos privilegiados pudiendo disfrutar de las joyas que tenemos en casa. El primer vídeo se realizó sobre la aceituna, el segundo sobre los tomates de Los Palacios y el tercer vídeo sobre la naranja. Además, la Academia ha designado el año 2022 como “Año del Pan, la Regañá y los Picos” y está en mente de estos académicos vestir cada año con productos sevillanos como protagonistas.