Una sevillana lleva a Tarragona 11 millones de euros del Cuponazo

La sevillana María Jesús Fernández, vecina de Tarragona desde hacee 21 años, afiliada a la ONCE y vendedora de la Organización desde hace dos años y medio, ha llevado la fortuna del Cuponazo de este viernes a la ciudad catalana donde ha repartido 11 millones de euros entre 79 vecinos de un barrio “humilde” de Tarragona. El número premiado ha correspondido al 31640, serie 115.

Fernández ha vendido la serie agraciada con los nueve millones de euros, otro de 40.000 euros y 78 más premiados con 25.000 euros por lo que ha repartido en total 10.990.000 euros

La fortuna ha llegado a Tarragona de la mano de la vendedora de la ONCE María Jesús Fernández Rico, que lleva sólo dos años repartiendo la ilusión entre los vecinos del centro de la ciudad, dado que empezó a trabajar justo antes de la pandemia desde el quiosco ubicado en la esquina de las calle López Peláez y Rovira i Virgili.

Fernández se marchó a Tarragona hace 21 años por razones laborales aunque sigue muy vinculada con su ciudad, con sus cuatro nacidos también en Sevilla –“en el hospital Macarena”, puntualiza-, y se declara “con el corazón partío” entre la capital andaluza y Tarragona. “Soy de mi Betis, de mi Triana, de mi Esperanza de Triana”, declara con emoción en un día de nervios. “Mis clientes me llaman ‘la sevillana’ y aquí me han acogido con mucho cariño siempre”, añad. “El idioma no es un problema -enfatiza-, en Cataluña me quieren igual que en Sevilla, la política va por un lado pero la vida va por otro, y aquí la convivencia es muy sana”, subraya.

La vendedora se declara especialmente feliz por haber llevado tanta fortuna y tan repartida entre sus clientes que son “personas humildes que compran pensando en sus hijos”, afirma. La ilusión ha llegado a sus clientes habituales, algunos bares en la cercana Rambla del barrio de San Pedro y San Pablo, otros bares de la zona, trabajadores y visitantes del hospital Monegal, muy cercano. Y algunos cupones premiados habrían viajado también hasta la localidad de Roda de Bará, donde tiene un grupo de clientes especialmente del “cuponazo” de viernes.

Pero es que además del Cuponazo de 9 millones y los premios de 40.000 y 25.000 euros, María Jesús ha dado también muchos premios de 150 euros al cupón al repartir otro número que acaba como el premiado. “Sabía que un día de estos la iba a liar a lo grande”, ha concluido.