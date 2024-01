Urbanismo afirma que «las modificaciones de las Atarazanas son perfectamente viables»

El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa (PP), ha apuntado este viernes a un informe emitido el pasado 20 de diciembre de 2023 por la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía sobre el segundo reformado del proyecto de rehabilitación de las Atarazanas en el que se recoge, según De la Rosa, que "las modificaciones son perfectamente viables, pero incluyen de partida otras modificaciones no justificativas". Este informe ha sido remitido a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, según lo expuesto por el delegado municipal en la Comisión de Control.

En respuesta a una pregunta formulada por la portavoz de la confluencia Con Podemos-Izquierda Unida, Susana Hornillo, el responsable de Urbanismo ha defendido que la competencia en relación al proyecto de las Atarazanas recae en la Consejería que dirige Arturo Bernal. "Es imposible que obtengan una respuesta de algo que no depende de mí", ha sostenido De la Rosa, que ha enfatizado que "no vamos a permitir que se haga lo que no se puede hacer".

De la Rosa ha recordado que en septiembre de 2023 se presentó a la Comisión de Patrimonio un segundo reformado de las Atarazanas; en octubre de ese mismo año, Urbanismo emitió un dictamen sobre éste y el 20 de diciembre de 2023, "hace escasos días", Patrimonio emitió un informe sobre dicho reformado en el que asegura, según lo leído por el delegado de Urbanismo en la Comisión, que "las modificaciones son perfectamente viables pero incluyen de partida otras modificaciones no justificativas".

Sobre la inspección que va a solicitar la Asociación en Defensa del Patrimonio (Adepa) el próximo lunes 22 de enero, De la Rosa ha asegurado que "no puedo mandar a un inspector a una obra que tiene licencia". En este punto es donde el Ayuntamiento discrepa de Adepa, ya que ésta considera que el segundo reformado requiere de una nueva licencia "que no tiene". "Les rogaría --en alusión a Con Podemos-IU-- que hicieran estas preguntas en el Parlamento de Andalucía", ha sentenciado el responsable municipal, que sí ha instado a que las obras en este espacio "emblemático" se terminen "cuanto antes".

La portavoz Susana Hornillo ha dejado entrever que "algo tiene que estar pasando con este expediente equis para que cambie constantemente". "Queremos que la obra se termine, pero que se termine bien", ha apostillado, llamando la atención sobre una imagen virtual desvelada por Adepa en la que se ven veladores en el interior de las Atarazanas. "Nuestro patrimonio es lo que nos diferencia", ha defendido la portavoz de la confluencia, que ha reclamado a De la Rosa que su "obligación es estar debidamente informado de este proyecto porque nos jugamos una nueva paralización".