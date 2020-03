Vecinos del Polígono Sur avisan: hay gente «tocando la guitarra» en la calle

La Plataforma Nosotros También Somos Sevilla, que aglutina a diversos colectivos del Polígono Sur, ha manifestado este martes que la ciudadanía de esta zona desfavorecida de la capital andaluza se está ateniendo en términos generales a las severas restricciones implícitas en el estado de alarma decretado para frenar la propagación del coronavirus Covid-19, si bien ha dado cuenta de una "incidencia" acontecida este pasado lunes por la noche, a cuenta de una reunión de unas diez personas en una plaza "tocando la guitarra y las palmas".

Rosario García, portavoz de dicha plataforma del Polígono Sur, ha explicado a Europa Press que como consecuencia de la declaración del estado de alarma, en esta zona de Sevilla castigada por las situaciones de exclusión social e incumplimientos de la convivencia se aprecia claramente menos "tráfico y trasiego" de personas por la vía pública.

Y es que el citado real decreto de estado de alarma, como es sabido, circunscribe los desplazamientos permitidos a la ciudadanía a la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad; la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios; desplazamientos a los centros de trabajo; retorno al lugar de residencia habitual; el cuidado de mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables; el desplazamiento a entidades financieras y de seguros, o por causas de fuerza mayor o situación de necesidad.

Igualmente, ha quedado suspendida la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad; o establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y de productos ortopédicos, entre otros.

Al respecto, Rosario García ha relatado que la ciudadanía del Polígono Sur está organizando escrupulosamente las colas a la hora de acceder a los comercios de alimentación o de productos de primera necesidad, esperando en el exterior de los mismos con la correspondiente distancia de seguridad para que sólo acceda una persona por turno al interior del negocio y con ello al mostrador.

Eso sí, Rosario García ha dado cuenta de un "incidente" acontecido supuestamente este pasado lunes sobre las 21,30 horas, cuando según narra un grupo de unas "diez personas" habría estado "tocando la guitarra y las palmas" en una plaza del Polígono Sur, algo de lo que incluso circulan imágenes grabadas en vídeo, según ha precisado.

En ese sentido, ha recordado que en el Polígono Sur habitan algunas personas que "se saltan las normas, pero no ahora por toda esta situación, sino siempre", lo que le ha llevado a lamentar que las personas que protagonizaron el incumplimiento del estado de alarma descrito anteriormente no hayan accedido a "privarse" de sus pretensiones de celebración. "Esperemos que esta noche no se repita", ha indicado.