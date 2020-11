Vecinos ecologistas de Sevilla se unen para exigir más árboles y zonas verdes

Hija de maestros de la II República que le inculcaron los valores del ecologismo, María Guadalupe Gómez ha sido activista desde la infancia, socia de Greenpeace y de la Plataforma “SalvaTusÁrbolesSevilla”. Acaba de crear la Asociación Vecinos Ecologistas 41011-Parque los Príncipes, para salvar un parque emblemático de la ciudad y, por extensión, defender el medio ambiente de la ciudad.

-¿Cómo nace esta nueva asociación de vecinos ecologistas?

-Después de dar algunos “palos de ciego” creamos una plataforma para reivindicar la restauración del Parque de los Príncipes. Ahí se fraguó la “Asociación Vecinos Ecologistas 41011-Parque los Príncipes”. Los miembros de la Junta Directiva están cualificados en Medio Ambiente por su formación y por su experiencia. Las personas que se han asociado proceden de todos los ámbitos pero los unen convencimiento de la necesidad de “inversión verde” en el Parque y distrito 41011; por eso es vecinal y ecologista.

-¿Qué opina de la política ambiental del Ayuntamiento de Sevilla?

-Considero que el alcalde Juan Espadas es el auténtico concejal de “transición...”, pero no ecológica. Necesita tener un concejal que sea dócil y, le dé carta blanca para hacer y deshacer a su antojo. Su gestión es un absoluto fraude. Faltan trabajadores en LIPASAM en Parques y Jardines; no se ha resucitado el vivero que arrasó Zoido; no reparte suficiente presupuesto para sembrar árboles y en su lugar los compra a empresas privadas... Resultado: árboles mínimos y la mayoría secos por falta de riego y personal.

-El alcalde habla de Sevilla como un modelo de ciudad sostenible ¿qué opina?

-Sevilla sufre un proceso de desertificación desde Zoido y en los cinco años de Espada, se ha agudizado. Se ejecuta una política medioambiental Ecocida. El Consistorio socialista tala de más de 4000 árboles y, justifican, son ejemplares enfermos. Pero se ha demostrado la causa: por falta de personal técnico suficiente. Evaluación de arboleda: cuatro cuadrillas. Pedro Torren, Técnico Funcionario, se habrían necesitado 25 cuadrillas para evaluar con rigor árboles enfermos y, posibilidad de recuperación. Una ciudad sostenible es algo archiconocido por cualquier asociación o plataforma ecologista: lo deberían saber desde el alcalde hasta el último concejal.

-¿Qué necesidades creen que son prioritarias para ser una ciudad sostenible?

-Una ciudad es sostenible cuando el aire que respiran sus ciudadanos es limpio, se la protege del exceso de ruidos, la limpieza de las calles, jardines y parques es algo prioritario... Cuando se siembran árboles hasta alcanzar el número de metros cuadrados de zona verde por habitante, cuando su urbanismo facilita que no haya desplazamientos lejanos a los centros de trabajo, ni a los centros de día, docentes, bibliotecas, guarderías y centros de infantil... Una ciudad sostenible tiene que ser arbolada y policentrica.

-En Sevilla se han realizado talas masivas de árboles con el anterior alcalde Juan Ignacio Zodo (PP) y ahora con Juan Espadas (PSOE). ¿Qué opina su asociación de estos ‘arboricidios’?

-Nuestra “Asociación vecinos ecologistas 41011, Parque los Príncipes” votará y haremos propaganda del partido que elija como cabeza de lista a las, municipales, a una persona de reconocido prestigio ecologista. Cuando la Concejalía de Medio Ambiente o Transición Ecológica, Educación Pública y Asuntos Sociales, tengan el mayor presupuesto. Antes de hacer tanques de tormentas, se siembren 25.000 árboles tal como la normativa del Ayuntamiento tiene aprobado (cinco por cada talado). Además de cuatro bosques periurbanos en los cuatro puntos cardinales de Sevilla. Los bosques atemperan el clima, limpian el aire, coadyuvan a que llueva.

-¿Respecto a la movilidad cree que hay mucho por hacer?

-El concejal Juan Carlos Cabrera, además de Gobernación y Fiestas Mayores, es el responsable de Movilidad, está haciendo ahora algunas cosillas, en colaboración con Urbanismo. Hay que hacer más peatonalizaciones, obstaculizar el tránsito privado dentro de la ciudad, los autobuses correderas, sólo por las circunvalaciones y dentro de los barrios y en el centro buses pequeños no contaminantes. Menos “tanques de tormentas” y “tranvías innecesarios” y más ofertas de trabajo a conductores de Tussam.

-¿Y en lo que se refiere al urbanismo?

-En una ciudad sostenible Urbanismo, Movilidad y Transición Ecológica deben formar una única gran concejalía, un triunvirato, dirigido por el personaje de reconocido prestigio, gestor especialista en conocimientos sobre lo que es una ciudad sostenible y cómo, una milenaria ciudad puede ser transformada sin herejías arquitectónicas ni herejías ecológicas, no sólo para ser respetuosos con lo que exige respeto, sino para beneficio de la salud pública.

-Como asociación ecologista, ¿creen que el Ayuntamiento lleva a cabo una buena gobernanza en los ecológico, con criterios como transparencia y participación?

-No y rotundamente no. La transparencia brilla por su ausencia y la participación es otro fraude. Hay una falta de respeto evidente y soy testigo, del poco tiempo que dan a la ciudadanía para exponer las razones por las que ha presentado pregunta en el pleno municipal correspondiente. Las respuestas son siempre a la defensiva y/o en forma de evasivas. Tenemos muchas pruebas y testigos. Por otro lado no se reúnen lo suficiente y son voces en el desierto. Un ejemplo: “La Mesa del Árbol”.

-Ustedes han realizado estudios de cuántos espacios verdes hay por cada sevillana y sevillano. ¿Qué han descubierto?

-La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su preocupación por la salud pública ha intervenido en el tema y ha establecido que es necesario que cada ciudad tenga 9 metros cuadrados de área verde por habitante como proporción mínima. Como superficie óptima ha establecido entre 10 y 15 metros cuadrados por habitante. El problema actual de Sevilla es la enorme desforestación de sus parques, (Parque de Los Príncipes, María Luisa, Infanta Elena, Parque Vivo del Guadaira, Alamillo, Jardines de Murillo...) y tanto calles de la ciudad histórica como sus barrios. Consecuencia de la política Arboricida de los gobiernos municipales en los últimos 14 años. Los indicadores utilizados no sólo son la distancia a las zonas arboladas de más de 5.000 metros cuadrados, sino la sombra verde arbórea en las calles en relación a la anchura de la calle y la altura de los edificios.

-En su distrito hay un parque emblemático de la ciudad, el de los Príncipes. ¿Cree que está bien gestionado?

-No está bien gestionado por falta de presupuesto y por falta de personal cualificado y suficiente para atender el medio ambiente sevillano. El abandono a que ha estado sometido ha causado la indignación vecinal y la redacción de documentos reivindicativos y recogida de firmas, desde “La Plataforma pro Defensa del Parque de los Príncipes” (origen de esta asociación), registrados en la oficina del distrito el 29 de enero de 2019; dirigidos a todos y cada uno de los responsables políticos del Ayuntamiento Socialista.