Recepción : 21:00hs, salida: 21:30hs ( 2 horas duración)

Lugar: Muelle Cruceros Torre del Oro, junto a Torre del Oro “Luna del Guadalquivir”

REQUISITOS: Chicas: traje largo.

Chicos: traje. Obligatorio el uso máscaras carnaval.

Extras: Alquiler de traje veneciano (50€/udad) de hombre y mujer ) Máscaras: Si desea le fabriquemos la máscara acorde a su traje 10€ Precio por persona: 35€ OFERTA pareja 60€ ( hasta el 25 febrero)

Cumplimiento de las normas covid-19 que haya en ese momento. Aforo limitado. Incluye: Decoración ambiente Veneciano, aperitivo, música, paseo en barco y máscara.

AYUDANOS A SACAR FONDOS PARA EL EVENTO DE “ENMASCARADO 2022» APOYO A LA INVESTIGACIÓN PARA LA LEUCEMIA

Confirmaciones : whassap 673661760/ email : mrc.alwayspositive@gmail.com.

Abono en cuenta: Asociación Marco Luna

nº cuenta : banco Sabadell Es09 0081 7429 8400 0135 9645.

ref. Nombre completo + máscara barco

Enviar justificante al correo y recibirá confirmación a lista de asistentes.

PORQUE ESTA PANDEMIA LA ACABAMOS ENTRE TODOS...

... SEVILLA SE ENMASCARA DE SOLIDARIDAD Y NAVEGA HACIA UN FUTURO SIN CÁNCER

Organiza: Asociación Marco Luna

Colaboran: MRC Creaciones y eventos, Filarmonía de jóvenes intérpretes de Sevilla y Fernando Soto ( Cortadores de Jamón).