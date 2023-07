Voto en amarillo para recordar que los colegios son hornos

Recuerda que de todos es conocido que los colegios e institutos andaluces son los únicos edificios públicos sin climatizar, “y los que lo están han sido costeados por las propias familias y AMPA, a pesar de que no es su responsabilidad y que supone un copago que no se daría de ser un hospital o un centro cívico, por poner dos ejemplos”.

Para denunciarlo, Escuelas de Calor ha emitido un comunicado en el que cita que la próxima jornada electoral del 23 de julio, “más allá de ser una oportunidad para el cambio político o no , lo será también para comprobar las condiciones de temperatura que existen en los centros educativos andaluces y que padecen nuestras/os escolares y sus docentes”.

Ahora, tras encontrarse de todas las administraciones, ayuntamientos incluidos, en torno a la presunta falta de competencias para acabar con las quemaduras de los niños cuando vuelven a sus casas al salir del cole, han estallado tras comprobar cómo deprisa y corriendo se están haciendo una serie de inversiones para que los políticos y los miembros de las mesas electorales no sufran el próximo domingo lo que, en ocasiones sus propios hijos, padecen durante buena parte del año.

Seis años lleva el colectivo Escuelas de Calor luchando para que la Junta de Andalucía climatice los colegios de la comunidad autónoma. Hace tres años que se aprobó una Ley que no se están cumpliendo, y que en 2026 debería tener invertido todo lo previsto para que los patios y las aulas de los centros educativos dejen de ser hornos para los niños que acuden a ellos a diario.

“Se demuestra que la Junta no ha hecho los deberes”

Estos planteamientos de urgencia de cara a la jornada electoral del 23J “revelan que la Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno Bonilla no ha hecho los deberes respecto a la Ley de Bioclimatización, firmada por él en BOJA en 2020 y aprobada por unanimidad en el Parlamento andaluz”, defienden, y añaden que “desde Escuelas de Calor insistimos en que las obras de climatización mediante refrigeración adiabática que se han realizado aprovechando los fondos europeos Next Generation, no es la aplicación de la ley de bioclimatización.

“Aprovechamos para invitar al electorado a votar con ropa amarilla, el color de Escuelas de Calor como plataforma de lucha por la bioclimatización de los centros educativos desde 2017, y a subir las fotos a las redes sociales para denunciar el incumplimiento de la Ley de Bioclimatización”.

Si se quiere completar la visita al colegio electoral con un abanico del mismo color, se contará con un elemento añadido para visualizar las demandas de este colectivo.

Un colectivo independiente

El colectivo ‘Escuelas de Calor’ es una plataforma de familias y AMPA independiente de partidos políticos, sindicatos, federaciones o cualquiera otra organización. No cuenta con ninguna jerarquía y su único órgano de decisión es la Asamblea.

Por este motivo, el movimiento no tiene portavoces oficiales, sino que sus miembros actúan al unísono en todos los cargos del grupo, incluidas las personas que, eventualmente, hacen de portavoces en acciones concretas a realizar.