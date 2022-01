We Love Flamenco X edición, espectacular reencuentro de la moda flamenca con su público

Después de dos años de parón en el sector de la moda flamenca, la X edición de We Love Flamenco ha supuesto el renacer de esta industria, que ha vivido con gran ilusión la vuelta de los volantes a la pasarela. Los directores creativos de las firmas se han mostrado esperanzados, con la vuelta a la normalidad tanto de las pasarelas como de la celebración de nuestras fiestas y romerías, de volver a retomar su actividad económica anterior a la pandemia.

Desde la dirección de GO! Eventos y Comunicación, manifiestan, así mismo, su alegría de poder ser la plataforma principal en la que los diseñadores pueden presentar su colección cada temporada.

Laura Sánchez: «Necesitábamos esto; es algo importante para la economía, y para los ánimos en general, pues lo necesitábamos después de dos años. ¿Quién no se pone contenta viendo unos volantes y escuchando unas sevillanas? Si además, este espectáculo es un revulsivo para incentivar las compras, We Love Flamenco cumple todas sus expectativas».

Javier Villa: «Es una verdadera satisfacción, ya que GO! Eventos y Comunicación es una empresa que nunca ha abandonado a sus clientes, y es que el año pasado fue muy duro para ellos, y para todos, y siempre quisimos estar a su lado. Todo un orgullo que este X aniversario sirva, a su vez, como reencuentro de la moda flamenca con todos aquellos que la aman, y es que We Love Flamenco es precisamente eso».

José Hidalgo ha presentado su colección 'Juerga', en la que las ganas de disfrutar, de abrazar, de ruido, de brindar con los amigos, de cantar y bailar, de saludar a diestro y siniestro se han visto reflejadas. «Volver al color, al sabor, al sentir, al engalanarnos y mirarnos a la cara con alegría. Esa gitana guapa, que sonríe ante un piropo luciendo sus volantes”, es la que ha creado José Hidalgo. El director creativo de la firma homónima ha propuesto volver a nuestro sentir de la fiesta, la felicidad entre amigos y familiares: “Nuestra idiosincrasia es esa y, por ello, volvamos a hacerlo, ¡montemos una juerga!”. Los looks de ‘Juerga’ son ideales para la Feria, pasear por el Real a media mañana, entrar por la portada a las 10 de la noche, engalanarse para una tarde en la Maestranza, y, cómo no, nuestro sello más identificativo: el traje de flamenca, siempre fiel a las líneas de la firma. Rojos, buganvillas, blancos, azules, negros y verdes se dan cita en una juerga de lunares, trajes lisos, puntos de seda, linos, crepés y moharés, dando cuerpo a unos diseños que ensalzan la figura de la mujer andaluza, haciéndola sentir siempre cómoda, guapa, y muy femenina.

40 años de trayectoria son los que ha celebrado El Ajolí - Pepe Jiménez en esta X edición de We Love Flamenca. La firma onubense de moda flamenca, cuyo desfile ha sido una auténtica retrospectiva de su obra, vista desde los orígenes hasta la actualidad, ha desfilado trajes desde la década de los ochenta. Así ha podido verse toda una evolución de la moda flamenca: desde los encajes, las mangas voluminosas y los volantes fruncidos, hasta los volantes bordados al trapo, la introducción del crespón o la ausencia de adornos. El Ajolí ha mostrado la historia de las tendencias en la moda flamenca, pero sin olvidar su recorrido cíclico, en un desfile acompañado musicalmente por Macarena de la Torre.

Johanna Calderón ha presentado su colección ‘Vuela’, compuesta por más de una veintena de diseños e inspirada en una historia: “un viaje en dirección a una fiesta”. Como la propia directora creativa ha explicado, su colección es un viaje a través de los diseños, desde la Johanna de 2018 hasta la Johanna de 2022. Han predominado el rojo, el negro y el blanco en sus propuestas de flamenca y también los looks de invitada.

En cuarto lugar, Santana ha presentado su colección ‘Mi Ángel’, con la que ha querido reflejar un mundo de maravillas, suave y tierno, en un cielo de nubes blancas; usando una paleta cromática de colores suaves como los celestes, el malva, los amarillos y el blanco, como principal protagonista. Sus diseños han presentado cortes clásicos, muy limpios y de inspiración street style, donde el volumen de los volantes ha cobrado la mayor parte del protagonismo, sin dejar de lado las mangas. Han sido 4 looks con tejidos ligeros y con mucho movimiento. “En esta ocasión me he embarcado en el diseño y creación también de flores y pendientes”, adelantaba Fran Santana, director creativo de Santana Diseños. Rosa Hernández, Delegada Territorial de Turismo de la Junta de Andalucía en Sevilla, ha apoyado institucionalmente esta inauguración, asistiendo junto a la Delegada de Empleo al desfile de la firma lepera.

‘Serendipia’ ha sido la propuesta de Mónica Méndez para el X aniversario de la pasarela. La diseñadora alcalareña, con 24 años de trayectoria en el sector de la moda flamenca, ha presentado una colección que le ha permitido descubrir y ser consciente de la felicidad que le aporta trabajar en lo que más le gusta. Azules, verdes agua, naranjas, tonos tierra, y una mezcla de estampados y lunares en blanco, rojo y negro han inundado esta colección compuesta por treinta y cinco diseños. Su prioridad, “embellecer el cuerpo femenino, cubriéndolo de volantes y, como siempre, teniendo en cuenta la comodidad, para que el vestido permita disfrutar sin límites”. Una apuesta segura de las últimas colecciones ha sido su línea de looks para lucir en otro tipo de eventos: “La moda flamenca debe salir también fuera del Real y las romerías, y en ‘Serendipia’ estas propuestas tendrán más protagonismo”, apuntaba Mónica Méndez.

NOTELODIGO, la firma flamenca especializada en moda adolescente, ha sido la encargada de cerrar esta primera jornada con su colección ‘Mil Mujeres’. Una treintena de diseños inspirados en la continuidad de su pasada colección. Los colores predominantes han sido el blanco y el negro, colores lisos y colores más explosivos como el naranja y el coral. La actriz Belén López ha participado en el desfile de Pilar Gómez, directora de NOTELODIGO.