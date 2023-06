¡Ya basta! ¡Aquí no hay maltratadores de nada ni de nadie!

Se han usado muy a la ligera determinados conceptos en los últimos años, la ley del péndulo ha conducido a venganzas contra las personas que no acaten los significados que los inquisidores de una izquierda inexistente han implantado como normas de obligado cumplimiento. La responsabilidad de los actos violentos de una exigua minoría de tarados y asesinos se ha extendido al resto de los hombres de los que se da una imagen de violadores por naturaleza. En su día la jueza Carmena habló de la violencia innata del varón y más recientemente la tal Pam se expresó como si en España todo hombre fuera un violador mientras ella no demostrara lo contrario. De toda esta dinámica no se libra la mujer ya que toda aquella a la que esta situación le parezca un desatino es igualmente cómplice del hombre y por tanto una delincuente en potencia también. E incluso una fascista.

Por otra parte, quien cuestione una ley de supuesta Memoria Democrática o que desentierren a Franco, José Antonio o Queipo es igualmente un fascista, esto es, cómplice del genocidio de los vencedores de la guerra civil. Y de esa complicidad no se escapan los que hicieron posible la transición y el espíritu de 1978, hechos históricos que posibilitaron que esta banda de blandengues mediocres desesperados y confundidos, seguidores de los caminos fáciles como los de las ideologías woque y queer que sustituyen a las estrategias marxistas-leninistas de tomas del poder, campen por sus respetos bajo la auto-etiqueta de progresistas.

Va a ser la primera vez en la que la ciudadanía tenga que votar a un partido de laboratorio levantado a base de un parto de la burra del que ha brotado una criatura que a la que hay que querer por su cara linda y por su aspecto de niña que no ha roto un plato. Si en Estados Unidos millones de personas votaron a William Clinton en su día porque ofrecía una imagen familiar con Hillary y su familia, porque era un empresario cacahuetero y porque tocaba el saxo, ahora hay que votar a una señora llamada Yolanda Díaz cuyo curriculum ha empezado traicionando a quienes le permitieron llegar adonde está para hacer con el país, ¿el qué? Y para que le tenga que oír en las entrevistas expresiones tan absurdas como “lo digo honradamente”, “lo digo sinceramente”. Estaría bueno, ¿entonces lo demás lo dice deshonradamente e hipócritamente? Siempre he desconfiado de los políticos que abusan de los adverbios de modo, demuestran mediocridad. A los dos anteriores añadan evidentemente y ya tienen un simplón completo.

El mensaje es éste: todo el que vote al PP o a Vox es un delincuente porque vota a los partidos maltratadores de la mujer. Incluidas las mujeres que voten a alguna de las dos formaciones que se acaban de citar. Pero, vamos a ver, ¿quién puede sostener con pruebas que lo que afirman PP y Vox sobre la cuestión de la mujer es maltrato? ¿Qué partido puede desear el maltrato o el asesinato consciente para un ser humano y además escribirlo en un programa electoral? Otra cosa es opinar que no esté clara la propuesta contra el supuesto maltrato, ahora bien, de ahí a tachar de maltratadores -y por tanto de malhechores dignos de ser reos del código penal- a quien enfoque el tema de otra forma y con palabras distintas va un abismo, sobre todo cuando esos impositores de palabras y significados han mirado para otro lado en el momento en el que las maltratadas no han sido de su cuerda sino de la de enfrente. La ley por tanto no debe ser igual para las “progresistas” que para las “fascistas”.

La intensidad del enfrentamiento entre españoles está aumentando, España no va a vivir nunca medianamente tranquila con este personal vengativo que a falta de medidas originales de izquierda saca de la chistera otras como las reformas fiscales a lo bestia contra los ricos como si estos fueran los desalmados del siglo XIX a los que apoyaron para que, después, en las guerras mundiales los obreros fueran a morir con el fin de que la clase privilegiada pudiera extender sus poderes. Las reformas fiscales fueron inventos liberales, en Francia los mismos multimillonarios solicitaron al Elíseo ya en este siglo XXI que les aumentara los impuestos. La señora Díaz afirma que no está de acuerdo con algunas políticas del BCE. Por ejemplo, con que suba los intereses de los préstamos sin también asumir intereses para las cuentas corrientes de la ciudadanía. ¿Qué va a hacer? ¿Enfrentarse a la UE? Eso ya lo hizo en Grecia Syriza y ahora aquella izquierda griega anda con las orejas gachas. Además, partidarios de que la banca entregue intereses por las imposiciones los hay a montones entre las derechas.

Los cambios en profundidad empiezan por la educación en la familia, escuela y universidad. Y ese punto ha sido un desastre en este tiempo “progresista” que ha dado lugar a las generaciones de cristal y digitales que arrastran un bajísimo nivel no sólo de conocimientos sino simplemente de civismo. Ya sé que no se puede generalizar, lo sé, entre otros motivos, porque los jóvenes tampoco son mancos y el voto joven al ”fascismo” va subiendo y además se va perdiendo el miedo a hablar y a apartarse de la ortodoxia de opereta en que nos han sumergido personas que en lugar de estar en subsecretarías y ministerios deberían hallarse en proceso de aprendizaje político en general y revolucionario en particular.

No sé cómo lo harían las derechas si gobernaran, imagino que la inestabilidad va a seguir porque hay quien no desea medias tintas y eso ahora ya no se puede mantener porque no estamos en una dictadura absoluta y hay que pactar. Lo que sí sé es que, por muy mal que lo hagan, un cambio es necesario, la gente va a votar PP, Vox o Yolanda Díaz por cambiar de cara, la sonrisita maquiavélica, siniestra y amoral que lucen siempre los labios de Pedro Sánchez es muy peligrosa, en mis tiempos, con estos personajes, se gritaba “que le den una medalla y que se vaya”. A la OTAN, a la UE, lo que proceda, porque el sujeto no sirve para otra cosa que no sea la estrategia desde la oscuridad y en ambas organizaciones hay tela de oscuridad. La sentencia terrible de Nietzsche que otras veces he constatado aquí pesa sobre Sánchez como una losa y se demostró en las elecciones de mayo por mucho dinero que prometió y repartió: “Lo que me preocupa no es que me hayas mentido, sino que, de ahora en adelante, ya no podré creer en ti”.

El fascismo se ha considerado como el mayor desafío que jamás haya existido contra la democracia liberal y el sistema de valores que alumbrara la Ilustración. La verdadera guerra no la libra una izquierda desquiciada e infantil contra el fascismo sino el PP contra Vox o el Partido Republicano contra el Demócrata en EEUU. Pero, ¿dónde están los valores de la Ilustración en la España actual, la del progresismo? Aquí lo que hay es una insolidaridad entre la especie y entre los españoles impulsada por el progresismo y sus aliados los nacionalistas que, estos sí, actúan en Cataluña y en Euskadi con tintes fascistas, haciendo la vida imposible a quienes apuestan por un idioma y una cultura que, además de estar mucho más implantada que el nacionalismo localista opresor, es mucho más abierta que ese nacionalismo, el que implanta leyes de pitiminí y hace la vista gorda contra maltratos a mujeres y niños cuando proceden de las filas que por lo visto poseen licencia para maltratar.

El otro maltrato, ése que, por lo que oigo y leo, llevamos dentro todos los hombres con la complicidad de las mujeres que no estén de acuerdo con un feminismo inquisidor y único, es un planteamiento en el que pagamos justos por pecadores. Voy a recordar que en la historia contemporánea los primeros que se levantaron contra los maltratos fueron los y las socialistas del siglo XIX y que en el mundo de la transición que yo viví mujeres y hombres progresistas íbamos del brazo contra la dictadura, las mujeres no se dedicaban a sembrar divisiones aunque, sí, existieran posturas machistas. Y no lo hacían porque no eran reaccionarias como éstas que se llaman progresistas, representantes del odio y de la contra-Ilustración que campa por sus respetos en el siglo XXI.

Por último, si nos dejamos de argumentaciones varias, hay algo pragmático. Aquí se agarra el censo, se cuentan las mujeres, hay más voto femenino que masculino. Luego se calcula el número de homosexuales, también hay una buena cantidad. Y por tanto sobre números se desarrollan las estrategias electorales. Como se supone que la derecha es la mala, los votos están ahí y en los inmigrantes. El programa se elabora, emocionalmente, sobre esas bases para contentar también a los fieles. Con esa estrategia se va a las urnas, a ver si se gana y se puede seguir mamando del erario público unos cuantos años más. Eso no garantiza que los buenos hayan llegado al poder, son los sofistas, los logreros quienes lo pueden hacer, que no es lo mismo.