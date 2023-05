Zaragoza supera a Sevilla en población

Sanz ha añadido que "Sevilla pierde población mientras otras ciudades, como por ejemplo Zaragoza, crecen. Zaragoza ha ganado 8.057 habitantes en estos últimos ocho años, según el INE, y 29.156 según la última revisión del padrón realizada por el ayuntamiento", unos datos provisionales en este último caso, porque es el INE el encargado de validar o no los empadronamientos remitidos por los municipios y, de hecho, en el caso de Sevilla capital no reconoce anualmente unos 10.000 empadronamientos que sí contabiliza provisionalmente el Consistorio.

Del mismo modo, ha considerado que "en estos ocho años de gobierno socialista, Sevilla no ha crecido en población por la parálisis urbanística, el empeoramiento de la calidad de vida en los barrios y la no construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO)", remontándose también a la anterior etapa del PP el periodo de pérdida de población en favor de los municipios de la corona metropolitana. "En ocho años el alcalde del PSOE y ex delegado de Urbanismo, Antonio Muñoz, no ha entregado ni una sola VPO", ha insistido Sanz.

El candidato del PP a la Alcaldía ha opinado que "Muñoz ni ha construido viviendas (él esgrime unas 500 en promoción) ni aparcamientos, a lo que se une la constante degradación de todos los barrios, en los que ha disminuido la frecuencia de limpieza y de recogida de residuos de manera considerable, ha incrementado la inseguridad porque no hay suficientes policías, pues no podemos olvidar que el índice de criminalidad ha crecido un 27,8% en 2022, así como ha empeorado el servicio de transporte público, disminuyendo las frecuencias de autobús". "A esto habría que añadir la falta de infraestructuras en la ciudad así como la falta de equipamientos en los barrios, como centros deportivos, salas de estudio, bibliotecas o centros cívicos", asevera.