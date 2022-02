Así es ‘Entrevías’, la serie de Telecinco con José Coronado de abuelo

Un abuelo que no tiene nada que ver con el concepto tradicional de abuelo. Así es Tirso Abantos, el personaje protagonista de "Entrevías", la nueva serie de Aitor Gabilondo que se estrena este martes en Telecinco, con la que José Coronado se ha estrenado como abuelo en la ficción.

"Es mi primer proyecto de abuelo. Al principio fue un poco 'shock' pero luego me hizo bien porque me hizo darme cuenta de que los abuelos de ahora no tienen nada que ver con los abuelos del siglo XX. Un abuelo con 64 años puede estar hecho un toro", ha contado el actor en un encuentro con medios en el que ha participado Efe.

Este aspecto, el "punto de originalidad" que da el hecho de que los protagonistas sean un abuelo y su nieta (Irene, un papel interpretado por la actriz Nona Sobo) fue una de las cosas que más le atrajeron del proyecto, junto con que se traten temas candentes como los prejuicios en torno a la inmigración.

"Me gusta aportar un granito a la sociedad y que, aparte de entretener, se pongan sobre la mesa temas como el de los prejuicios, que hoy en día está a la orden del día", ha apuntado el actor de 64 años.