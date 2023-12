Caras nuevas darán las Campanadas 2023-2024 en las distintas televisiones

Por su parte, Jenni Hermoso se mostraba "emocionada y nerviosa": "Como madrileña que soy, que siempre llevo a Madrid por bandera, va a ser muy emocionante estar en ese emblemático balcón. No sé qué pasará cuando me vea en ese momento en la Puerta del Sol, pero los nervios ya están aquí".

En directo y desde la Puerta del Sol, Chicote y Pedroche no faltarán a su cita que ya llevan repitiendo ocho años consecutivos. "Parece que fue ayer cuando me propusieron dar las campanadas el primer año. Y aquí estoy una vez más. 10 años después sigo sintiendo el mismo orgullo, ilusión y alegría que la primera vez. Es algo que jamás había soñado. Mucho mejor que un sueño. Cada año me propongo que tiene que ser el mejor y estoy segura de que este año lo vamos a conseguir", asegura Pedroche.

Para Alberto Chicote, "dar las Campanadas por décimo año en Antena 3 es algo maravilloso". "Siempre lo es, pero creo que este año tiene más magia por ser este décimo año. Al final, formar parte de una retransmisión de Campanadas es, de algún modo, formar parte de algo que en España todo el mundo tenemos metido a fuego en el corazón. Es ese momento mágico y maravilloso de poner el contador a cero y arrancar un año nuevo con todas las ilusiones y todas las esperanzas. Y formar parte de esto de un modo y otro a mí me hace sentir muy feliz", subraya.

Por su parte, Cristina Pardo y Dani Mateo se vuelven a poner al frente de las Campanadas de laSexta para despedir 2023 y dar la bienvenida a 2024. La presentadora de 'Mas vale tarde' repite, por séptimo año consecutivo, y Dani Mateo, conductor de 'Zapeando' y colaborador de 'El Intermedio', estará en esta cita tan espacial por tercera vez.

"Retransmitir las campanadas en laSexta se va convirtiendo para mí en una tradición, aunque cada año lo vivo como si fuera el último. También es una tradición y un honor hacerlo con Dani Mateo y el disfraz que se ponga encima, por decisión del público. Su compañía es garantía de emociones fuertes", dice Pardo.

Dani Mateo asegura: "Lo que más siento de poder dar las campanadas es sorpresa, sorpresa porque va a ser el tercer año y pensé que del primero no iba a pasar. Sin embargo, parece que pese a mi aspecto de mamarracho y de que casi me cargo a una persona el año anterior con unas pilas, la Casa quiere seguir arriesgando".