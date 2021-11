Emoción entre los compañeros de Ana Rosa Quintana y apoyo masivo de políticos y periodistas

La presentadora de 'El programa de AR', Ana Rosa Quintana, deja temporalmente su programa en Telecinco para someterse a tratamiento de un cáncer de mama, según ha confirmado la comunicadora de Mediaset España este martes.

"Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga, pero me han encontrado un cáncer de mama", ha explicado la presentadora, que será sustituida por su compañera Patricia Pardo en la mesa de actualidad, Ana Terradillos en la de política y Joaquín Prat en corazón.

"Normalmente no he faltado a mi cita con vosotros y estoy tan agradecida a todos los que nos habéis seguido hasta aquí que tengo que compartir esto con todos. Me han detectado un carcinoma en una mama, afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató", ha indicado Quintana en directo tras diecisiete años al frente de 'El Programa de Ana Rosa'.

La periodista ha asegurado sentirse "tranquila" y ha destacado la importancia de que las mujeres "no se salten ni una revisión". Asimismo, ha expresado su confianza en sus médicos y ha manifestado su deseo de que todo acabe "con un final feliz porque afortunadamente la investigación y la medicina han avanzado muchísimo en el cáncer de mama".