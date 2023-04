‘Stranger Things’ tendrá su propia serie animada en Netflix

La exitosa serie «Stranger Things» estrenará su versión animada en Netflix, el servicio de «streaming» que ha servido de escaparate para las cuatro temporadas de la producción original, anunciaron desde la propia plataforma este lunes.

Los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la icónica saga, volverán a trabajar juntos en esta serie que aún no tiene nombre oficial ni fecha de lanzamiento y de la que se desconocen casi todos sus detalles.

Entre ellos, el que más interesa a los seguidores de la franquicia: si actores protagonistas como Millie Bobby Brown, Finn Woolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Sadie Sin, Joe Keery, David Harbour y Charlie Heaton pondrán voz a alguno de los personajes.

«Siempre hemos soñado con una versión animada de «Stranger Things» que siga la línea de los dibujos del sábado por la mañana con los que crecimos. Así que ha sido increíble ver cómo se nos cumple este sueño», dijeron en un comunicado Matt y Ross Duffer en referencia a producciones como «He Man and The Masters of the Universe» (1983).

El filme estará dirigido por Eric Robles con la producción de los hermanos Duffer junto a Dan Cohen y será impulsada por la empresa de animación Flying Bark, que tiene su sede en Sidney (Australia).

«Stranger Things» es la serie en inglés más exitosa de la historia de Netflix, al sumar más de 1,3 billones de horas de visualización tan solo en su primer mes de estreno.

Además, la plataforma tiene firmado un acuerdo con los Duffer para que la quinta y última temporada también sea acogida en su plataforma.

Por otra parte, Matt y Ross Duffer confirmaron recientemente que estrenarían en Londres un espectáculo teatral titulado «Stranger Things: The First Shadow» y que están preparando otro «spin-off» (obra derivada, en español) de la original.