¿Todavía no has sintonizado los canales de la TDT? pues tienes un problema

El próximo miércoles 14 de febrero la TDT (Televisión Digital Terrestre) da un paso más y ya no se podrán ver los canales de televisión en formato SD, solo en HD (alta definición). Un ‘apagón’ que muchos no han previsto, pero no hay que alarmarse: el 98 % de los televisores y decodificadores son compatibles con los servicios de HD y si no, hay soluciones, aunque lo más probable es que tengamos que resintonizar los canales.

Se trata de una evolución de los canales de televisión en digital para optimizar su imagen y su sonido. Entra en vigor la obligación de emitir en alta definición (HD) y desaparecerán los canales en digital estándar.

Pero no debe cundir el pánico, porque la mayoría de los televisores más modernos, los que tienen menos de quince años están preparados para ello. Tienen capacidad de recibir y mostrar señales en ese sistema con más resolución, pues disponen de un receptor de TDT con cobertura HD integrado, una antena adecuada y un soporte de alta definición.