Albert Oehlen firma el cartel más rompedor de la Real Maestranza

El creador, que se declaró interesado por la fiesta y la cultura de la Tauromaquia –presenció varias corridas en su etapa española- también habló de su obra. “Cogí un antiguo dibujo y lo he tratado en el ordenador para hacer el cartel. Me lo he tomado en serio: quiero que represente lo que hago yo y no me ponga otro papel que lo que soy”, señaló el pintor anunciado otra pretensión: “quiero que funcione de lejos y de cerca”.

Antes de finalizar el acto, e interpelado por la prensa, el teniente de Hermano Mayor aclaró que el cartel no pretendía ser un recuerdo del centenario de Joselito El Gallo, que se conmemora el próximo año. “No podemos cargar a los pintores con referencias a efemérides; se ha hecho otros años pero no podemos estar supeditando siempre el cartel” explicó Santiago de León añadiendo que “cuando se trata de un pintor extranjero se hace más difícil vincularle a ese extremo”.

La obra de Albert Oehlen se multiplicará cuando llegue a la imprenta en vísperas de la primavera. El cuadro servirá para timbrar todo el billetaje, los programas de mano, trípticos y la cartelería global de los festejos que se celebren en coso sevillano durante la temporada 2020. La obra, finalmente, engrosará la amplia colección de arte contemporáneo que ha dado nombre al espacio de la plaza de toros –que ya empieza a quedarse pequeño- en el que se exponen durante todo el año.