Antonio Bienvenida: un siglo de torería

Las cosas no iban a salir como se habían previsto. La fecha se había fijado para el 5 de abril, Domingo de Resurrección, pero los toros reseñados se zurraron de lo lindo después de ser desencajonados en la plaza de Las Ventas. No se podía lidiar el encierro completo pero la autoridad y la empresa decidieron tirar para delante, remendando la corrida con sobreros de otros hierros que ya se encontraban en los corrales. Los hermanos Bienvenida no toleraron el apaño y se negaron a torear si no era una corrida de Miura, dando con sus huesos en un calabozo del que saldrían en la mañana del día 9 de abril, jueves de Pascua, para vestirse de toreros y lidiar, ahora sí, los nuevos ‘miuras’ que habían llegado de los campos de Sevilla.

Antonio estaba lanzado pero, con esa alternativa recién estrenada, tendría que afrontar un percance brutal que quebraría su ascenso a la cumbre. Fue en Barcelona, el 26 de julio de aquel lejano 42 –pronto se cumplirán 80 años- anunciado en una atípica corrida de doce toros junto a Chicuelo, Nicanor Villalta, su hermano Pepe, Manolete y Pepe Luis Vázquez. El último toro, un bronco ‘trespalacios’ marcado con el hierro de Ignacio Sánchez, no era apto para florituras pero Antonio se empeñó en repetir la suerte del pase cambiado a muleta plegada sufriendo una horrenda cornada en el vientre. Era la misma casta, de la Trespalacios, que había sentenciado la carrera de su padre. Curiosidades de la historia...

Reapareció en Barcelona, el día 12 de octubre, vestido con el mismo terno, brindando al doctor Olivé y repitiendo la misma suerte. Pero aquella cornada quedó grabada en su alma de torero aunque no logró doblegar su elegante torería añeja, mamada desde la cuna, que convirtió en su propia hoja de ruta en una larguísima e intermitente trayectoria en la que hay que anotar triunfos memorables como los de las corridas del Montepío del 47 y el 52, en medio de la famosa guerra por la denuncia del afeitado que, de una u otra forma, le condenó al ostracismo.