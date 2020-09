Barruntos de un otoño incierto

El ciclo septembrino tiene su propia atmósfera, su particular afán... Después de la novillada de prólogo –mano a mano de promesas de futuro- el abono se cerraba con dos corridas de toros de distinto argumento. En la primera de ellas –con Ponce y Manzanares en el cartel- no faltaba la estrella rutilante de Roca Rey, ausente de los ruedos españoles desde hace más de catorce meses. Pero el aficionado –harto de coles- se había enamorado especialmente del cartel dominical: Morante, Urdiales y Pablo Aguado tenían que haber estoqueado la corrida de Juan Pedro Domecq reseñada para la ocasión.

El verano más triste dice adiós, dejando un rastro de dudas, preguntas, incertidumbres, desesperanza... Se marcha el estío pero la victoria sobre este virus maldito que ha llegado para cambiarnos la vida sigue demasiado lejos mientras la indeseable clase política sigue haciendo merecimientos para nuestro más profundo desprecio. En ese verano que ya es historia estuvimos a punto de posibilitar una tímida reactivación del negocio taurino –reducido ahora a sus mínimos- que luego quedó en agua de borrajas entre los temores de la autoridad, el ruido de los ‘anti’ y el cainismo del propio sector. No conviene mirar demasiado atrás. El estreno del otoño –el frescor de las mañanas, la luz amarilla de las tardes recortadas- nos tenía que haber puesto a las puertas de la plácida Feria de San Miguel.

La vorágine informativa –el toreo hierve aunque casi no se torea- había ido retrasando el necesario comentario del ‘escrache’ protagonizado por un grupo de profesionales sevillanos. Ya contamos la noticia en su momento. Fue el pasado 7 de septiembre, afeando al director del SEPE de Sevilla, Enrique González, la denegación sistemática de las ayudas puestas en marcha por el ministerio de Trabajo para paliar los rigores que están pasando los actores del sector cultural. Hay que recordar que los toreros están considerados artistas a todos los efectos desde 1985 . Así lo llegó a reconocer el propio ministro de Cultura, Rodríguez Uribes, animando al personal de coleta a agotar todas las vías sabiendo que entraban en un andén muerto.

Mientras tanto hay que anotar otras noticias de esa semana taurina que se marchó. El covid no fue óbice para que Simón Casas –como su íntimo enemigo Juan Bautista en Arlés- montara la única feria digna de tal nombre desde que los idus de marzo nos metieran en el cubo de inmundicia en el que seguimos chapoteando. Por cierto, se ha hablado más del juego de ciertos toros y corridas lidiadas –apunten la ganadería de Victoriano del Río o Garcigrande- que de los tíos que se han vestido de romanos en el bimilenario coliseo nimeño por más que el incombustible Ponce abriera de nuevo la Puerta de los Cónsules. La pandemia también ha servido para acentuar el olor a naftalina que desprenden ciertos carteles y no pocos matadores de la ajada primera fila. Posiblemente ha llegado el tiempo de ese relevo que tanto se resistía. De la altura de miras de las empresas y la capacidad de los paladines depende; también del veredicto del público, único y definitivo juez del asunto. Por cierto, y ya que estamos: Simón ha podido dar su feria de la Vendimia vendiendo un 75% del billetaje, tal y como le permitía la normativa francesa. Es un dato para felicitarse. Pero no veo a nadie hiperventilando. Qué tropa... Nos marchamos ya hasta dentro de una semana y lo hacemos felicitando al prometeor novillero Jaime González-Écija. Se ha hecho un hueco en la final del Circuito de Novilladas de Andalucía que se celebrará el próximo 4 de octubre en Úbeda. Las vibraciones son muy buenas. ¡Adelante!