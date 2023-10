Borja Jiménez: «Aún se me saltan las lágrimas...»

Bajaron muchos jóvenes y me rodearon para cogerme a hombros gritando ¡torero, torero! Cada vez que lo pienso, que rememoro cosas de la faena, sinceramente... se me saltan las lágrimas pensando todo lo que me ha pasado, todo lo que sucedió ese día.

Lo comentaba con la familia y con Julián. Se me llegaron a saltar dos veces las lágrimas mientras estaba en la plaza viendo la manera en la que estaba Madrid conmigo. Esa forma de entregarse, de rugir, fue tremendo... Yo también me di y cuando vieron mi entrega me la devolvieron con creces. Era el hombre más feliz del mundo mientras estaba en la plaza.

Lo bueno que ha tenido la temporada es que no ha sido un golpe de triunfo y a ver qué pasa... Ha sido poco a poco, dando motivos en cada corrida para que me pusieran en la siguiente. Todos los pasos han sido firmes, seguros y por eso ha tenido más repercusión si cabe lo de Madrid.

Eso fue fundamental para tener enganchado al público. Lo hice en los tres toros. Sabía que si le daba una tanda de más, me iba a por la espada y le daba tiempo para después matarlo tendría que meterlo otra vez en la suerte. Me guardé esa última tanda de cada toro para entrarles a matar directamente y tenerlo ya entregado. Si les das mucho tiempo a estos toros tienes que volver a meterlo en la muleta y se ponen más complicados. Había que guardar esa última tanda...

Es que fue una tarde en la que sabía que tenía que lanzar la moneda al aire desde el primer momento. Y que fuera lo que Dios quiera. Son días en los que hay que salir mentalizado. La corrida de Victorino es compleja, con muchos matices. Es una gran ganadería, que te pega embestidas únicas, pero para sacarle esas embestidas te tienes que poner muy de verdad allí. Desde primera hora me puse y fui haciendo a los animales. Los tres que me tocaron tenían sus complicaciones pero también tenían un fondo muy bueno. A la vez que se entregaban se entregaba el público. Fue todo rodado.

Hay que seguir analizando claves de este triunfo y hay otra principal: el confinamiento en ese ‘West Point’ del campo charro y la aparición de la figura de Julián Guerra.

Julián ha llegado a mi vida en un momento clave. Parte de este triunfo es por su culpa. Confió en mí cuando había ‘run run’ de que andaba bien en el campo pero ningún profesional se echaba para adelante. Fue Julián el que vio algo que los demás no veían. El trabajo del invierno ha sido bastante duro, de muchas horas de entrenamiento, de muchos días de terminar a altas horas de la madrugada porque las cosas no salían y no lo dejábamos hasta que todo salía bien. Todo eso ha sido recompensado ahora y tengo que agradecerle a Julián la dedicación y la paciencia que ha tenido para conseguirlo.

El que resiste gana...

Totalmente... Todo llega si te dedicas a tu profesión al cien por cien y vives solo para eso. Tarde o temprano tiene que llegar. Y a mí me ha llegado ahora.

La alegría familiar es patente y palpable. Esto es como una oposición interminable que ha acabado dando sus frutos.

En mi casa estamos todos felices. No ha sido fácil hasta ahora ni lo será en el futuro. Hay que seguir apretando pero todo esto me ha dado una bombona de oxígeno para seguir luchando por lo que quiero conseguir. Esto sólo es el principio de lo que puede ser una nueva etapa en mi carrera. Sólo quiero poderlo aprovechar bien y seguir preparándome fuerte para que no se escape.

Su hermano Javier, matador de toros, ya sabía lo que era pasar esa puerta a hombros.

Sabe bien todo lo que ello conlleva. Está feliz por mí porque sabe todo el trabajo que hay detrás. Sólo deseo que podamos torear muchas tardes juntos en las ferias importantes, que también sirva para eso. Eso significa mucho para mí personalmente, me hace mucha ilusión y es parte de la motivación que he tenido este año.

Algo le habrá dicho Espartaco...

Cuando me llamó estaba muy feliz por mí y me transmitía el orgullo por todo lo que he ido haciendo este año. Me hablaba de todo lo que hemos comentado: la recompensa a estos años sin contratos. Sé que me lo dice de corazón y no puedo estar más contento si una gran figura del toreo siente esa alegría por mí cuando salen bien las cosas.

El toreo tiene dos estaciones, la temporada y el invierno. El que venga va a ser muy distinto. Ha llegado y ahora toca mantenerse.

Es lo difícil, mantenerse y seguir subiendo. Las expectativas son mayores y ahora es cuando empiezan las exigencias. Me quiero centrar únicamente en prepararme aún más fuerte. Seguir apretando, prepararme más y más para que me vean mejor. Éste es un momento clave de mi carrera y no quiero defraudar a nadie.

La guerra sigue...

Ahora es cuando empieza de verdad.