Cayetano gana un juicio a la presidencia de la plaza de toros de Ronda

Sucedió en Ronda, hace poco más de tres años y en coincidencia con la feliz despedida de su hermano Francisco en la corrida Goyesca de aquel año, de la que es empresario. Cayetano Rivera había cuajado una de sus mejores actuaciones en la Maestranza de Ronda cuajando de cabo a rabo al sexto toro de la corrida coral organizada para la retirada de su hermano mayor. Llovieron los pañuelos pidiendo con insistencia el rabo pero la presidencia se enrocó y no concedió el tercer trofeo. Cayetano, que luego renunciaría a su propia salida a hombros para izar a su hermano, no dudó en recriminar al palco su actitud. Pero las cosas acabarían enredándose...

“¡Este es el segundo rabo que me quitas y ya no me quitas más!” fue la respuesta de Cayetano al palco rondeño según recoge la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo de Málaga, que le ha dado la razón a Cayetano en este litigio que puso en manos del abogado sevillano Joaquín Moeckel. La presidencia consideró aquello como una falta grave y le aplicó una sanción de 500 euros; hubo denuncia posterior del diestro por ver vulnerado su honor...

Se trataba, en definitiva, de enfrentarse a la Junta de Andalucía, que detenta las competencias taurinas en nuestra comunidad y la tutela de los festejos. Finalmente, el juez ha considerado que en estos hechos se comete, literalmente, una “vulneración de los principios de tipicidad, presunción de inocencia, culpabilidad, proporcionalidad, así como la comisión de determinadas irregularidades procedimentales determinantes de una eventual prescripción de la infracción o caducidad del procedimiento administrativo sancionador”. La sentencia es firme y no admite recurso.