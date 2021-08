Cayetano, Roca y Aguado: cartel de altos vuelos para la Goyesca de Ronda

Los carteles ya eran conocidos aunque han tenido que esperar para ser oficializados mientras la ciudad de Ronda y toda la provincia de Málaga permanece pendiente de la evolución sanitaria.. No hay demasiadas opciones: la persistencia d el nivel 3 podría obligar a la empresa que comanda Rivera Ordóñez a esperar un año más –ya serían dos- para abrir las puertas de la Maestranza de piedra. El metro y medio de espectador a espectador obligado por ese nivel sanitario sería un obstáculo insalvable al reducir el aforo del singular coso rondeño a un porcentaje prácticamente residual frente al 50% que sí permitiiria la normativa en el nivel 2.

Roca Rey vuelve a estar anunciado en el tradicional festejo rondeño, en el que no ha actuado desde 2018. En 2019 –anunciado mano a mano con Morante- había fijado la fecha como punto de no retorno de la larga y compleja lesión producida en Madrid que le obligó a cortar en San Fermín, retrasando su vuelta a ruedos españoles hasta el pasado mes de mayo en Córdoba. En 2020, una vez más, su nombre volvió a colgar de los carteles para alternar mano a mano con Pablo Aguado, con el que no coincidía desde la célebre tarde del 10 de mayo de 2019 en Sevilla. La pandemia también iba a frustrar el empeño...

Cayetano, por su parte, había cumplido su última Goyesca en 2018. Después se habló de cierto distanciamiento con su hermano Francisco que habría quedado completamente despejado con su inclusión en el cartel de este año. Pablo Aguado, finalmente, fue el primer torero confirmado por Rivera Ordóñez en la Goyesca de 2021. El sevillano también ha sido, hasta ahora, el último torero que se ha vestido de Goyesco en la bicentenaria Maestranza de piedra. Lo hizo en 2019, mano a mano con Morante y sustituyendo –precisamente- a Roca Rey.