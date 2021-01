Comienzan los movimientos de trastienda

Hay que recordar que la plaza de Morón fue levantada en plena apoteosis global del ladrillo y en medio de la efímera gloria particular de Manolo Morilla , que había vivido su propia apoteosis personal como apoderado de Jesulín de Ubrique hasta su traumática ruptura. Degenerando, como el banderillero de Belmonte, acabó convirtiéndose en alcalde de su pueblo. Y en medio de esa ola se levantó la plaza de Morón sin ahorrar en gastos. En la inauguración oficial, el 19 de marzo de 2001, no faltó el mismísimo Manuel Benítez ‘El Cordobés’ abriéndole cartel a Ponce y El Juli. Los tres, lógicamente, tenían veinte años menos. Nosotros también. En los primerísimos años se montaron carteles de alta gama sin que el gran público, ay, terminara de hacer suyo ese embudo de hormigón en el que Morilla hacía su entrada a golpe de pasodoble y megafonía.

La información taurina no da demasiada tregua. Si habíamos despedido el año celebrando la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes para la Real Maestranza de Sevilla, lo estrenábamos con la mesa puesta aún y una nueva noticia que ponía sobre el tapete de la actualidad el nombre de José María Garzón . Su empresa, Lances de Futuro, será la encargada de gestionar la plaza de toros de Morón en los próximos cinco años. Se trata de un plan de alcance que va más allá de levantar la persiana, montar una corrida de circunstancias y esperar al año siguiente si las cuentas no dan un susto. El plan inicial abarca un lustro y pretende dar toros en septiembre, en torno a la feria de la localidad que se celebra a mitad de mes. Pero la organización de los hipotéticos festejos se acompañará de las actividades culturales y promocionales que forman parte de la imagen de marca de la empresa que dirige el emergente gestor sevillano, que refuerza así su presencia en la provincia de Sevilla y apuntala el maltratado circuito rural, clave en la verdadera recuperación del negocio.

Ya lo hemos dicho: la concesión de la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes a la Real Maestranza de Sevilla fue una de las mejores noticias del fin de año. El 350 aniversario del instituto del cuerpo nobiliario era una fecha más que redonda para materializar este reconocimiento que se ha sumado a otras distinciones recientes como la Medalla de Oro de Andalucía.

No hace falta subrayar demasiado el impresionante radio de acción que el cuerpo de caballeros maestrantes extiende en torno a la beneficencia, el mecenazgo artístico y cultural, el compromiso social y –cómo no- el apoyo a la Tauromaquia y el arte ecuestre que pertenece a sus propios genes. La Maestranza, propietaria de la plaza de toros más bella del mundo, no ha tenido suerte con la celebración de su aniversario pero las cosas han tenido un excepcional inicio y clausura. Todo empezó con la presencia del rey Felipe VI, su Hermano Mayor, y se cierra con la concesión de esta medalla de las Bellas Artes que no puede tener mejores destinatarios.