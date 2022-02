Curro Vázquez y Rubén Amón: toros y periodismo en la vieja Audiencia

Moreno definió a Curro Vázquez como “torero de toreros” refiriendo su condición de matador de Madrid. Tenía al lado a Rubén Amón, una de las plumas más cotizadas del actual panorama periodístico,que nunca ha escondido su filiación taurina. De hecho el columnista confesó su preferencia por la plaza de la Maestranza, lo que le jugó una mala pasada con los sectores más integristas de la plaza de Las Ventas . “Sevilla no es uno de los sitios en los que he tenido más cartel pero aquí siempre se siente uno a gusto” advirtió Curro Vázquez que habló de su relación con la prensa taurina. “En los periódicos falta mucho para igualar la atención taurina de otras épocas; hay una dejadez total de los medios y eso me da mucha tristeza porque he conocido otra atención, otra pasión por los toros”.

Curro Vázquez recordó sus inicios, su vocación precoz en Linares... “Cuando empecé a torear viajaba mucho con la cuadrilla de Fuentes; allí estaba Joaquinito, Zurito... habían conocido a Pepín y Manolete y contaban cosas maravillosas de aquella época... me habría encantado haber alternado con Pepe Luis y Manolete”, evocó el veterano matador. Amón tomó ese hilo para evocar otras figuras como la de Paco Camino. “Le afeaba a Curro que le había faltado ambición y Curro le aducía que su ambición pasaba por torear muy bien; desde esa perspectiva hay que tener en consideración porque se le considera un torero de toreros”, explicó el periodista hablando de su “capacidad para transmitir todos sus conocimientos a otros toreros para formarlos como lidiadores y como personas”.

Pero había otras cuestiones que abordar, como el concepto taurino de Curro Vázquez que habló de sus espejos a la hora de manejar el capote. “Es una prenda preciosa y lo primero que hay que saber es cogerlo; el lance a la verónica que más me ha gustado ha sido el de Paula pero Ordóñez también ha sido grande con el capote”, explicó el veterano diestro de Linares alabando la torería del torero de Jerez. Pero Curro también buceó en sus inicios, en los tiempos de la plaza de Vista Alegre. Amón, que ha sido su biógrafo, recordó la faena de la lluvia a un toro de Alcurrucén en la plaza de Madrid. Toreaba con Ojeda y Finito y el sanluqueño le dijo al de Linares que él no toreaba así “ni de salón”. Curro, recordó Amón, también recibió la llamada del viejo Manzanares contándole que le enseñaría esa faena a su hijo si un día, como así fue, decidía ser torero...

Pero había más aristas que descubrir, como el manoletismo de Curro Vázquez, grabado a fuego en el imaginario del pueblo de Linares. “En Mexico coincidí con muchos toreros de su época y me hice amigo de Calesero, Garza, Armillita... habían llegado a alternar con él al otro lado del charco. “Esa época, con los toreros mayores de México me encantaba”, confesó el torero. La cosa pasó al terreno de la anécdota hablando de la calamitosa espada de Curro Vázquez. El viejo Gaona, leyenda del toreo azteca, llegó a decir de él que “entraba a pinchar” en vez de entrar a matar.

Rubén Amón habló de las diferencias entre Sevilla y Madrid, de un antiguo “regionalismo” que, en contraste, no tenía el mismo reflejo en Las Ventas. Era una manera de ubicar la propia trayectoria de Curro Vázquez, que siempre gozó de mayor predicamento en las plazas del norte en detrimento de los ruedos del sur, su verdadera patria chica. “En Sevilla nunca estuve bien; no terminé de entender a los toros o la gente no me entendió a mí aunque un día pude torear bien un toro en la feria de San Miguel”, recordó el maestro que, frente a cerca de 90 tardes en Madrid, no se anunció más de siete en la Maestranza. “Entonces me quitaba el sueño y sufría mucho porque Sevilla me encanta pero me acostumbré a vivir sin ese triunfo y me conformé con lo que me dio la vida”.

Pero hablar de Curro Vázquez es hablar de Madrid. En 1989 cuajó un toro de Victorino Martín en la plaza de Las Ventas después de un año gris que le devolvió a la primera línea. Amón habló de “pureza e integridad” para definir la tauromaquia de Curro Vázquez evocando otra figura paralela a la del maestro de Linares, la de Antoñete, alabando su dignidad en momentos de mayor ostracismo profesional. “La falta de contratos o la situación económica no me hacía torear mejor, lo que me motivaba era fijarme en toreros como Manolo Vázquez o Antonio Ordóñez”, reflexionó Curro. Amón recordó una tarde aciaga en Bilbao, saliendo de la plaza de toros, para hablar de las antiguas “broncas categóricas”. El maestro no tuvo empacho en hablar de los almohadillazos y hasta de esas caras de la gente que cambian radicalmente en las tardes de triunfo.