De la Cabalgata...y los toros

La implicación del gremio taurino es más amplia y parte –como dijimos- desde el mismísimo origen de una celebración que no habría sido la misma sin el aporte de monturas o yuntas de bueyes en sus primeros y más heroicos tiempos. El último capítulo de esa hermosa y larga simbiosis lo han firmado dos hombres entusiastas que no han tenido empacho ni complejo en proclamar su taurinismo. Ahí está ese heraldo de lujo –la simpatía cabalgando bajo un turbante- que desafió los elementos para franquear las puertas de Sevilla a toda una corte real. Se trataba del periodista José Manuel Peña que había incluido en sus ropajes orientales algunos discretos golpes de alamares toreros que no pasaron desapercibidos para los más detallistas. ¿Y por qué no?

Mucho más evidente fue la apuesta –afín a su personalidad- de José Luis Cabeza, el popular Serranito. Baltasares habrá... pero como tú ninguno. Serranito recamó de bordados toreros sus galas de mago de ilusiones sin importarle demasiado el qué dirán; tremoló un capote de paseo; regaló otro de brega al futbolista Joaquín... Ambos –Heraldo y Rey- cumplieron con entusiasmo sin renunciar a lo que son, a lo que quieren, a lo que sienten... Los que se la miden con regla no tardaron en asomarse al visillo para criticar esto o aquello en la insufrible escala de lo políticamente correcto. Pero al Peñita y el Serrano, que les quiten lo bailado.

El caso es que la marcha de Baltasar también sirve para espolear la maquinaria de la empresa Pagés. Con las ganaderías y las calendas de Morante encima de la mesa hay que poner en pie el entramado de la temporada 2024 en la plaza de la Maestranza. En un mes, día arriba o día abajo, tendremos los carteles en la calle y en menos de dos semanas, los encierros de La Puebla. Se lo contaremos...