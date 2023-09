De picos, campos y cazas de brujas

Con el mes de septiembre –que adelanta la otoñada- retorna este Observatorio Taurino que también ha gozado de su particular veraneo después de las Colombinas. La temporada ha proseguido su rumbo en un mes que ya no es el más taurino del año, pendientes de las idas y venidas de Morante –la muñeca lesionada no parece dar tregua- y el resultado de unas ferias que han tenido olor de despedida para Julián López ‘El Juli’ que ya cuenta por días el tiempo que le queda para colgar una ropa de la que no se ha desprendido en casi treinta años.

Hay que empezar por el final: el pasado domingo se televisaba a través de Canal Sur la corrida de la feria de Consolación de Utrera. Esaú Fernández, Borja Jiménez y el madrileño Francisco de Manuel, que se ha prodigado poco aún por estos lares, eran los encargados de despachar el envío de Ricardo Gallardo que, inesperadamente, se acabaría convirtiendo en protagonista apócrifo del evento. Esaú había alentado el indulto del primero de la tarde y mientras el palco se debatía entre sacar o no sacar el célebre pañuelo naranja, el ganadero no dudó en asomarse más allá de la tronera del burladero mientras las viejas del visillo se frotaban las manos en las redes. El asunto no hacía nada más que empezar.

Lo que debería haberse traducido en la celebración –o no- del perdón de la vida del toro de Fuente Ymbro, el comentario del excelente momento de Borja Jiménez o las posibilidades de Francisco de Manuel acabaría arrojando -como en la final del Mundial femenino- otros efectos colaterales. Y es que don Ricardo, definitivamente, no iba a tener su día. En medio de la euforia fue interpelado por la compañera Noelia López. “¿Se llevaría el toro al campo?”, preguntó la periodista. “A ti te llevaría yo al campo” fue la respuesta más o menos ininteligible del ganadero que, con la que está cayendo, no midió las consecuencias del presunto piropo que iba a ser televisado y sacado del contexto de dos personas que ya se conocen de sobra.

La reportera dejó pasar el toro y los locutores –Enrique Romero y Ruiz Miguel- ni se enteraron. Pero no hacía falta más. La locuacidad del criador de San José del Valle había levantado en armas a los inquisidores de guardia, prestos a tomar la soga y linchar al osado, que tampoco había matado a Manolete. Noelia, nos consta, no quiere ser protagonista de nada y mucho menos ser victimizada por una situación sacada de quicio en la que no quiere tener arte ni parte. Llama la atención que el personal se haya puesto tan estupendo y no haya dudado en tirar la primera piedra. Puestos a desbarrar sí hay una moza que se ha ido al campo con el primero que pasaba: se llama Yolanda y se la ha llevado al huerto un tío con pelucón y nombre de salchichón. Mientras, nos la seguimos midiendo con regla. Ya lo dijo Romanones... joder, qué tropa.