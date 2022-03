Del aula y el ruedo: dos años después

La última vez que pudo celebrarse este acto radiaba el sol a través de la carpa transparente que había instalado la Real Maestranza de Caballería. Era febrero de 2020. El acto se celebraba en un inusual horario matinal y el Rey de España, Hermano Mayor del Cuerpo, había acudido a Sevilla subrayando que la institución nobiliaria celebraba su 350 aniversario. Tres semanas después todo iba a saltar por los aires, dejando en el aire el programa de actos previsto para la efeméride; los carteles taurinos que se habían presentado algunos días antes y hasta el último resquicio de una cotidianidad que quedó encerrada entre las cuatro paredes de un confinamiento que cambió nuestras vidas.

Pero no hay mal que cien años dure. El evento –maridaje de las academia y el ruedo- no pudo celebrarse en 2021, un año en el que no se pudieron entregar los premios a los mejores expedientes del curso anterior y en el que hubo que trasladar todos los festejos programados hasta el otoño. Se engrosó así una atípica Feria de San Miguel que no se ha quedado sin los premios que concede la Real Maestranza a pesar de la mudanza de fecha. Bajo su cobijo, la Universidad y el mundo de la Tauromaquia volvieron a darse la mano en la tradicional entrega de premios a los mejores de la plaza y las aulas.

Era el mismo evento, la misma carpa, pero con un decorado natural –la impresionante calima- que prestaba un fondo apocalíptico. Se trataba de distinguir a los toreros triunfadores de ese otoño excepcional, que recogieron sus galardones junto los alumnos universitarios con los mejores expedientes de las promociones de 2020 y 2021 entre los que, una vez más, hubo mayoría femenina.