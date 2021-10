Diez años sin Antoñete

En la tarde del 22 de octubre de 2011, con la temporada vencida y un veranillo prolongado, hubo toros en La Puebla del Río. Se celebraba aquel festival benéfico bienal que estuvo organizando Morante hasta no hace mucho. Se trataba de sacar fondos para distintas organizaciones asistenciales del pueblo ribereño. Ventura, Espartaco –que invitó a torear a su padre-, Enrique Ponce, el propio Morante –que sufrió una durísima voltereta-, Cayetano y el becerrista El Nene cuajaron una gran tarde de toros para el público que abarrotaba la plaza portátil instalada en la antigua explanada de las cocheras del tranvía, en el mismo lugar donde ahora se celebra la novillada de las fiestas de San Sebastián y concluye el popularísimo encierro invernal.

Con la anochecida y el regusto de un festejo amable y triunfal llegó el retorno y la larga cola de coches por la carretera de Sevilla: Coria, Gelves, San Juan... Pero hubo una noticia que no tardó en circular por todos los móviles del toreo. Antoñete había muerto. La narración del festejo cigarrero iba a quedar en segundo plano mientras los plumillas se apresuraban a rescatar la biografía del torero madrileño para trazar su obituario. Chenel había dejado de existir en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. No pilló de sorpresa: en aquellos días se había venido rumoreando el agravamiento de su estado. Los pulmones del viejo torero del barrio de Las Ventas, mellados a golpes de tabaco y toreo, no podían tener una nueva oportunidad. Tenía 79 años y venía peleando con una bronconeumonía desde hacía mucho tiempo atrás. Su presencia en el palco de comentarista de Canal Plus, también sus intervenciones radiofónicas se habían ido espaciando a la vez que sus idas y venidas a los hospitales se convertían en constante. No podía haber una vuelta atrás.