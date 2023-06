Donde da la vuelta el aire...

El aire, efectivamente, está dando la vuelta. No, no se trata del previsible y necesario cambio del rumbo político de este país. Es algo mucho más profundo que trasciende de la insufrible verborrea de unos y otros y que aún nos tiene que acompañar, después del hartazgo de las municipales, hasta esa frontera del 23 de julio en la que este país llamado España se juega el futuro entre los peores y los menos malos. La zapatiesta que ha montado la tal María Guardiola en Extremadura, con el inefable Martínez-Vares a la cabeza de la manifestación, debe servir de aviso para navegantes. Ya saben, aquello de “al suelo, que vienen los nuestros” aunque la doña, después de meter el pinrel progre e inclusivo, ya está reculando.

La clase política, enfangada en su propio mundo virtual y en sus tacticismos, ha olvidado tomar el pulso de la calle. Y en esa calle, que aspirar a vivir con dignidad y tranquilidad, se la suda –literalmente- la inevitable bandera de colorines, la agenda 2030, la huella de carbono o el pamplineo semántico para llamar así o asá a esas tragedias que se viven de puertas para dentro. Tomen nota señorías...

Las cosas son más sencillas; se trata de echar al peor presidente de nuestra historia y después ya veremos pero... ¿qué tiene que ver el toro en todo esto? Hay que invocar a Ortega y Gasset por enésima vez. Guerrita croó desde su trono cordobés que “hay gente para todo” al conocer que don José perdía el tiempo filosofando. Pero nadie atinó con tanta precisión al marcar un paralelismo tan exacto entre el devenir de la tauromaquia y la propia historia de nuestro país. “Afirmo de la manera más taxativa que no puede comprender bien la historia de España desde 1650 hasta hoy quien no se haya construido con rigurosa construcción la historia de las corridas de toros”, proclamó el filósofo marcando una regla de oro que reverdece con exacta puntualidad.

La juventud ocupando los tendidos de las plazas de toros, el ambiente renovado, y la sacudida de los complejos no dejan de ser la más hermosa metáfora de esa libertad que nos quieren arrebatar los alféreces del pensamiento único. Pero ya están más que calados mientras luchan por salvar escaño y caudales. Se trata de reivindicar una manera de vivir, una ancestral forma de relacionarse con la vida y el agro, con lo que siempre fuimos; y el toro se erige como el tótem más poderoso por encima de sus detractores, por supuesto; pero también de los que quieren manosearlo según, cómo o cuándo para arrimar el ascua a su sardina.

Es una cuestión de verdadera libertad, de elegir lo que nos gusta sin sermonear a nadie. Visto lo visto, el pretendido progresismo –una mercancía cada vez más averiada- sólo pretendía marcar un nuevo y nefasto modelo de comportamiento –haz lo que yo diga pero no lo que yo haga-, cambiar unos dogmas por otros; los antiguos pecados por los suyos; hasta los viejos santos por sus propias e intocables divinidades. Pues va a ser que no... Métanse el animalismo, el veganismo, el feminismo salvaje y todas esas diarreas por donde quieran. Los aficionados a los toros, queriendo o no, se erigen en heraldos de la libertad, de un canon de vida en el que no caben charlatanes, vendedores de crecepelo y gurús de lo políticamente correcto. Efectivamente, el aire está dando la vuelta.