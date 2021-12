El Cordobés: una historia de idas y venidas (y II)

El Cordobés había visto frustrada su reaparición de 1987 por una operación de apendicitis, tal y como se narra en la primera parte de este especial. Pero los rumores de una posible vuelta del veterano ‘ciclón’ persistían. En el fondo, el astuto torero no dejaba de tantear el mercado mientras la ciudad de Sevilla, y con ella España entera, encaraba aquel ‘Dorado’ de los fastos del 92. Mientras tanto, se había llegado a rumorear que Benítez se embolsaría 100 millones de pesetas por torear en Nimes. La cosa no pasó de un mero muestreo pero se puso mucho más seria en vísperas de la Expo, un acontecimiento social y económico que animó al bueno de Diodoro Canorea, empresario de la plaza de la Maestranza, a soñar con una programación extraordinaria en lo taurino.

A la postre se trató de una aciaga temporada que salió de forma bien distinta a cómo la había soñado el recordado taurino manchego. La inauguración de la Exposición Universal se antojaba la puerta de la abundancia y los más listos de la clase sabían que podían rebañar el pastel. Unos meses antes, en el otoño de 1991, Canorea había puesto en bandeja a El Cordobés la fecha del 20 de abril –el mismo día que se debía inaugurar la Expo- para que estoqueara seis toros en solitario. Ni corto ni perezoso, el Benítez –que ya sumaba 55 primaveras- se descolgó pidiendo 300 millones de pesetas de la época para anunciarse ese día. Eso, para empezar...

El empresario y el torero llegaron a verse las caras un par de veces, valorando la posibilidad de televisar la corrida a todo el mundo y hacer partícipe a la Sociedad Estatal Expo 92 en el patrocinio del evento. Todos parecían de acuerdo y El Cordobés llegó a hablar hasta de un posterior mano a mano con Curro Romero si las cosas rodaban bien el día de la reaparición. Pero había que cuadrar las cuentas que acabarían saltando por los aires sólo unos días después del penúltimo encuentro entre Canorea y Benítez que rompió todos los esquemas imaginables al subir su petición hasta los ¡1.000 millones! de pesetas, una fabulosa fortuna hoy y entonces.

Fue en la última entrevista –el 7 de noviembre de 1991- entre el torero de Palma del Río y el veterano gestor de la Maestranza. El Cordobés pidió la pasta sin pestañear. “Yo no me he desmayado”, fue la respuesta del empresario que ya había sido el primero en aflojar al Cordobés el célebre ‘kilo’ –un millón de pesetas, 6.000 euros de hoy- en sus primeros años de apogeo. Las cuentas no salían; no podían salir. A principios de diciembre, Canorea llegó a asegurar que el Benítez aún estaba dispuesto a torear “por un dinero normal”. La cosa, bien es sabido, iba a quedar en agua de borrajas...