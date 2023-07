El ternurismo de una sociedad mediocre

El asunto trae a colación una antigua anécdota que también tiene algunas versiones que más o menos coinciden en lo esencial: cuentan que un alcalde, asomado al balcón del ayuntamiento de un pueblo de la España más profunda, anunció a sus vecinos que el presupuesto del año se iba a destinar a la línea del telégrafo que, por fin, iba a comunicar la localidad con el resto del terruño. La contrapartida es que no habría un duro para vacas en las fiestas. Mientras las fuerzas vivas de la localidad se felicitaban por una medida tan ilustrada se comenzó a corear un lema, inaudible al principio, convertido en un ruidoso clamor al final: ¡vacas, vacas! El cable y los postes tuvieron que esperar un año más...

El anuncio de la vuelta del Grand Prix del verano pone en bandeja el arranque del Observatorio de esta semana. El célebre concurso presentado por Ramón García –al que tenemos por taurino de pro- se adapta a la moderna sociedad woke –si es que se escribe así- mudando su mascarón de proa más reconocible para regocijo de los ofendiditos. Hablamos de esa célebre vaquilla –verdadera estrella de los programas noventeros- que cambiará su duro pellejo y la contundencia de sus pitones por el peluche de un propio disfrazado de tal para no herir ciertas sensibilidades que empiezan a ser un empacho indigerible. No deja de constituir una derrota más, una sumisión a esa sociedad mediocre y ternurista que busca lágrimas fáciles y obvia las verdades más vitales.

Pues eso: el alma ibérica –pese a quien pese- no se puede entender sin el ancestral temblor de la bravura, desde las calles y los campos a los palcos de las plazas. Pregunten estos días por Pamplona. Pero el asunto tiene más calado: una vez más estamos hablando de libertad, la misma que reivindican los resucitados y subvencionados culturetas de la ceja –el pesebre, que está en peligro, obliga a estas ridículas sobreactuaciones- mientras exorcizan las legiones de demonios que nos acechan si ganara una derecha a la que quieren situar en medio de las pinturas negras de Goya. Venga hombre...

Esa falta de libertad –además de una flagrante prevaricación- es la que han sufrido los aficionados de Gijón, privados de su magnífica feria taurina por la voluntad de una insufrible y olvidable alcaldesa. Con el cambio de bastón de mando –Ortega y Gasset siempre al acecho- volverán los toros al coqueto coso del Bibio de la mano del empresario Carlos Zúñiga, al que hay que agradecerle la fe en el empeño. Pero el caso es que las huestes del toreo echan de menos una toma de postura más clara en ese Partido Popular que siempre parece empeñado en contentar al que no le vota ni le votará jamás. Ponerse de perfil, lo llaman.

Que la susurrante Yoli, tirando de la demagogia más burda, diga sin tapujos que se quiere cargar el toreo no es una sorpresa para nadie. Que nadie olvide que, en el fragor más duro de la pandemia, la señora Díaz negó sistemáticamente y con todo tipo de subterfugios las prestaciones obligadas a picadores, banderilleros y mozos de espada que pasaron las duquelas negras para percibir lo que era suyo. Afortunadamente -gracias a la Fundación del Toro de Lidia, todo hay que decirlo- tuvo la Ley enfrente. Pero así las gasta la moza. En este punto el PSOE no está según, cómo y cuándo. Mejor que no le esperemos.

Lo escribía, algunos días atrás, Toni Cantó en un imprescindible artículo convertido en memorándum publicado en La Gaceta de la Biosfera. ‘No dijeron ni pío’ se titulaba la pieza. La grey cultural de izquierdas, la misma que se arroba la supremacía moral para decir que está bien y qué está mal, anduvo como Belinda cuando –es un poner dentro de una larga lista- Boadella tuvo que marcharse de Cataluña o se echaron encima de Mecano y José María Cano por la letra inocente de una canción. Ojalá dejemos de sufrirlos pronto. Y que les corten la mecha.