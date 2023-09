Esperando a Morante... y Roca Rey

Álvaro R. del Moral

No está dando tregua. La lesión de la muñeca de Morante de la Puebla se ha convertido en un quebradero de cabeza para las empresas, un poso de decepción para los públicos y un doloroso rosario de diagnósticos y rehabilitaciones e infiltraciones para el propio matador que, visto lo visto, se ha decidido a cortar por lo sano; al menos hasta el próximo día 21 en la plaza de Salamanca. La decisión se tomó tras pasar por Ronda. Morante no quería perderse por nada del mundo esa lujosa cita goyesca que, hoy por hoy, no se entiende sin su nombre. Pero ya no se podía prolongar más una situación que había convertido su presencia en las ferias en una pura intermitencia, poniendo toda la carne en el asador para cumplir según qué citas.

Su apoderado, Pedro Marques, hablaba días atrás en el diario El Mundo de una necesaria intervención que tendrá que esperar. El objetivo pasa por poder cumplir los trascendentales compromisos del final de temporada: son dos tardes de máxima expectación en la feria de San Miguel de Sevilla –incluyendo la despedida de El Juli-, la corrida de los Desamparados en Valencia y la del 12 de octubre en Madrid antes de que, previsiblemente, concluya la campaña vestido de corto en el festival a beneficio de las obras sociales y asistenciales de la Hermandad del Rocío de Triana y la Fundación Alalá. El festejo, organizado por Litri y los hermanos Fermín e Iván Bohórquez se moverá hasta el domingo 15 de octubre para que el matador de La Puebla pueda estar presente. Con permiso de su muñeca...