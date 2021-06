Expectación defraudada en Morón

Pero en la fiesta, que no fue tal, iba a fallar un elemento fundamental que habría merecido mejor planteamiento o apuesta . El pésimo juego del ganado, dividido entre los hierros de Murube y Juan Pedro Domecq, acabó sentenciado negativamente el espectáculo por más que Juan Ortega cortara una única oreja mezclando calidad y entrega; Urdiales dejara detalles de su personalidad y Aguado se entregara, un punto embarrullado, con el mulo que cerró la tarde. Pero eso no se podía saber al principio. Sin agotar el papel, la plaza presentaba un excelente aspecto a la hora del paseíllo saludado, una vez más, con la interpretación de la Marcha Real. Una ovación de gala obligó a salir a los toreros al tercio delatando el sentido y la sensibilidad de una combinación sin fisuras que no iba a resultar como se preparó...

A partir de ahí no hay demasiado que contar. El primero fue un ‘murube’ muy en el aire de la casa, que Urdiales cuajó un mazo de verónicas de acople creciente y extraordinaria cadencia. El toro no estaba sobrado de fuerzas y mantuvo su aire abanto pero permitió al riojano hilvanar una faenita templada y natural que no pudo ir a más por la falta de gas de su enemigo. Lo mejor fue la estocada. Cuando salió el cuarto, ya de Juan Pedro, pesaba la corrida. Fue un animal más cuajado y limpio de pitones que se desplazó sin alma ni fondo en la muleta del diestro de Arnedo. No tuvo más remedio que desistir del empeño y marcharse a por la espada.