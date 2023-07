Final del ciclo de promoción: un duelo a tres

Al filo de la medianoche se conocerá el veredicto: el jurado de asesores artísticos de la presidencia proclamará el nombre del ganador de este XXXVI ciclo de promoción de nuevos valores de la torería. El certamen ha llenado las noches de los jueves de julio de esa ecuación de ilusión, miedo y ganas de ser que no se puede entender sin el concurso de un público juvenil y familiar que le otorga su ambiente más genuino. Atrás habrán quedado los tres festejos clasificatorios, la elección de la terna de finalistas y hasta dieciocho reses de tres hierros distintos que han dado la medida de las posibilidades de los chavales anunciados.

Mariscal Ruiz es hijo, nieto, primo y sobrino del cuerpo. Nació en Mairena del Aljarafe hace 18 años y mostró que conoce muy bien el oficio de los suyos. Asombra su altísima estatura pero en el primer festejo clasificatorio convenció en el manejo del capote, no dudó en poner banderillas haciendo honor a su propia sangre y toreó con solvente verticalidad a un eral un punto informal al que alcanzó a cuajar muy buenos muletazos por ambas manos.

Mariscal Ruiz, hijo del banderillero Luis Mariscal, también se juega mucho en la cita de este jueves. “Todos los años había visto la final desde el tendido y es algo con lo que siempre he soñado desde que quise ser torero” señaló el novillero de Mairena del Aljarafe impactado aún por las sensaciones vividas el pasado día 6. “El ruedo es enorme; desde arriba no se aprecia tanto y luego, desde abajo, se ve más bonita la plaza”. Ahora contará con dos erales que suponen una “doble responsabilidad, en un cartel de tres como las figuras del toreo”. El objetivo para la final pasa por triunfar sin perder su propia línea. “No me gustaría salirme de lo que es mi toreo: hacer bien las cosas con un toreo puro y clásico”, advirtió.

Javier Zulueta, finalmente, será el tercer nombre de la final. Y sobre él recae, seguramente, la mayor expectación de la noche. “Es un sueño, voy cargado de responsabilidad y de ilusión”, argumenta el novillero sevillano que tiene muy frescas las sensaciones de su actuación del pasado día 13: “Desde que llegué al patio de cuadrillas hasta que me fui, fue un día soñado y escuchar los oles de Sevilla, que son distintos al resto, hace sentirse a uno más torero”. El objetivo es claro: “que el aficionado salga hablando de mí, que es lo más importante”. Y si hay algo que le alienta es “salir por esa Puerta del Príncipe con la que todos soñamos”.