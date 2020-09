Garzón: Jaque a los grandes

El escenario elegido es la plaza de Los Califas, coso de primera categoría –el de mayor aforo de Andalucía- con el que aún no se había podido estrenar su flamante empresario por imperativo del covid. Se pondrán a la venta poco más de 2.000 entradas para atender las imposiciones de la Junta de Andalucía. Ya saben: ese famoso metro y medio de espectador a espectador que cercen una taquilla que necesita del apoyo de las cámaras de televisión.

Ya sabemos que las estatales no están ni se las espera pero Canal Toros y el circuito de autonómicas pueden hacer posible –ya lo están haciendo- la organización de un aceptable número de festejos que, además de calmar la sed del aficionado, permitan la actuación de matadores, cuadrillas y la lidia de no pocos ejemplares que, en el mejor de los casos, habrían terminado muriendo en la soledad del campo o en la indeseable oscuridad industrial de los mataderos. Ese empeño ya ha mostrado su primer resultado: la definitiva eclosión de Juan Ortega , convertido en un nombre para el necesario recambio.

Una cosa está clara : hay que dar toros si los resquicios legales y sanitarios lo permiten . No, no se trata de perder dinero a espuertas. Pero, seguramente, tampoco de ganarlo. Pero es necesario invertir en el futuro, el futuro más inmediato en un negocio, el del toreo, que está en peligro mortal. Hay que adaptar la Fiesta a este purgatorio y hay un modelo, que ya se empieza a explorar, que podría prestar un balón de oxígeno en espera de esos tiempos mejores que todavía tardarán. Ese modelo de transición –reincidimos en el dato- necesita el concurso de las televisiones .

Ahí podría andar más o menos encallado el asunto en espera de la presentación de un cartel que ahora mismo no tiene oficialidad. Comentarios hay para todos los gustos, hasta hipotéticos movimientos –no sabemos hasta qué punto probables- de Andrés Roca Rey para entrar o modificar el evento que sorprenden más atendiendo a la frías relaciones de Ramón Valencia –apoderado del peruano y peso pesado de ANOET- y el propio Garzón. La solución al asunto, en cualquier caso, estará próxima.

Pero no conviene perder del hilo del relato. El clan Vázquez, apoderado de Pablo Aguado, se había enrocado en el tema televisivo a la hora de contratar al esperado diestro sevillano en esa corrida conmemorativa del 140 aniversario de la Plaza Real de El Puerto. Ganaron la mano, dejando sin cámaras el que, hasta ese momento, había sido el máximo acontecimiento taurino del año a un lado y otro de Despeñaperros. Garzón evidenció su disgusto en unas declaraciones posteriores pero –eso parece- no le habrían desanimado para intentar contratar de nuevo a Aguado en la corrida de Córdoba.

Este repaso semanal a la actualidad taurina no estaría completo sin mencionar el cuadro de suspensiones de la Comunidad de Madrid que ha concluido -¿por qué no lo hicieron antes?- con una instrucción general que suprime cualquier espectáculo taurino hasta nueva orden. No tenemos datos para alabar o condenar la medida pero sí mosquea, una vez más, el agravio comparativo con otros espectáculos. Dos gobiernos autonómicos de idéntico signo político en Andalucía y Madrid enarbolaron la bandera de la defensa de la fiesta de los toros. Al Sur de Despeñaperros, decretando un 50% del aforo que se convirtió en papel mojado después del escándalo interesado del Puerto. En los Madriles y provincia, con un 75% que ni se ha estrenado, dando al traste con las corridas de Alcalá, Aranjuez y San Sebastián de los Reyes. El mosqueo de Morante, que ha concedido en Mundotoro una reciente entrevista que merece ser leída, era evidente más allá de algunas valoraciones que pueden ser discutibles. El rol de Abellán como director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, eso está claro, atraviesa un momento delicado.