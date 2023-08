Historias goyescas: Paco Ojeda y «Bulería»

Entonces no podía saberlo, pero Antonio Ordóñez iba a torear su última Goyesca en la plaza rondeña en 1980. Había vuelto a anunciarse después de renunciar a vestirse de majo en las ediciones de 1978 y 1979 por distintas circunstancias que ya fueron contadas en su momento. Pero el festejo del 80, que recuperó todo el boato, se iba a resolver en aquel recordado mano a mano con su yerno Paquirri –cuatro años antes de la tragedia de Pozoblanco- que dejó para la historia familiar la foto icónica de ambos colosos dando la vuelta al ruedo junto a dos niños llamados Francisco y Cayetano que entonces ni siquiera soñaban con convertirse en matadores de toros. En aquel momento, el maestro de Ronda llevaba algún tiempo acariciando una vuelta a la palestra, más allá de esa cita puntual con la Maestranza de piedra que se había convertido en una gozosa peregrinación anual de los fieles del ordoñismo desde su retirada formal en el añorado coso donostiarra de El Chofre, en 1971.

Todo estaba previsto a priori para que volviera a actuar en la Goyesca de 1981 pero las cosas, como veremos, se acabaron torciendo. Antonio se hizo sustituir por el mismísimo Manuel Benítez ‘El Cordobés’, con el que nunca había llegado a alternar de luces. El Ciclón de Palma del Río alternó con Manolo Vázquez –en su gloriosa reaparición- y José María Manzanares para despachar un encierro de Ramón Sánchez. No había sido un año grato para Ordóñez, que había intentado volver a los ruedos espoleado por los retornos jubilosos de toreros de su generación como el propio Vázquez o Antoñete. El maestro había sufrido un tremendo golpe en los entrenamientos previos que agravaron las secuelas de una antigua lesión. Se había quedado irremediablemente cojo. No pudo reaparecer en Málaga, tal y como estaba previsto. En realidad ya no podía torear. Las sucesivas actuaciones en Palma de Mallorca –el 16 de agosto- y Ciudad Real –al día siguiente- le hicieron desistir de su propósito. No volvería a ponerse delante de una res brava.