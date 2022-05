Isaac Fonseca corta dos orejas incontestables en la Maestranza

Le quedaba el gran sexto, saludado con dos largas a portagayola que dieron la medida de su ambición. El bicho llegó a derribar con estrépito pero el manito sabía que había que seguir apretando y lo hizo toreando con importancia desde los primeros muletazos de rodillas –excelentes los naturales arrastrando la muleta por el suelo- hasta el toreo fundamental, aprovechando un importante ejemplar -el mejor del envío- que le sirvió para formar un verdadero lío. Fue una faena variada, fresca, también muy bien vendida, que levantó la tarde y terminó de amarrar un triunfo incontestable . El chaval sabía que había que poner la guinda y se tiró a matar como un jabato agarrando un estoconazo de libro. Los buenos aficionados pidieron la vuelta del novillo. No hubo sensibilidad para concederla.

Ojo, no hay que olvidar que Jorge Martínez ya había dejado una excelente impresión en su presentación en el coso del Baratillo, en la pasada Feria de San Miguel. Este domingo no le faltaron seguidores, de esos que no tienen empacho en hacerse un porrón de kilómetros para comprobar los progresos de su torero, que este mismo lunes tiene que pasar el fielato de Madrid. El caso es que el almeriense lanceó con exquisita cadencia y dibujo nítido al castaño que hizo segundo, un torete de muchos pies en banderillas y un punto de picante que engañó por su movilidad. Martínez le buscó las vueltas, siempre templado y asentado, dando la impresión de novillero resolutivo, capaz y cuajado que apuró las posibilidades de una embestida discontinua y rebrincada. Le pidieron la oreja sin demasiados clamores y se tuvo que conformar con la vuelta al anillo.