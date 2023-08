Javier Zulueta: el germen de una ilusión

La verdad es que fue un debut con muchas emociones. Estaba cumpliendo un sueño pero es que además mi tío Gabriel era el ganadero y mi padre me entregó la oreja... Por esa plaza ha pasado toda mi familia: mis abuelos, mis padres... La novillada fue un cúmulo de emociones y no fui ni consciente. Tuve que asimilarlo después.

No, al final cada uno tiene su público e iba con dos compañeros muy preparados. Todos podíamos haber llegado pero al final también influye un poco la suerte, la condición de los animales... Cualquiera de los tres podíamos haber sido pero, eso sí, yo iba dispuesto a mostrar mi toreo y a intentar ser el mejor.

Me entregué a la plaza y la afición y los sentí volcados conmigo. Sentí esos oles tan característicos de Sevilla y eso hace que un torero se venga arriba, que te sientas más torero aún. Así lo sentí y me hizo muy feliz.

A colación con esa conexión con la afición, una de las claves de este éxito ha sido tu capacidad de crear ilusión desde el festejo clasificatorio. Eso no es fácil...

Era una presión por la importancia que tiene esta plaza, la más grande del mundo para mí. Pero por otro lado era un aliciente. He visto tantos toros aquí, tantas figuras que han bordado el toreo en su ruedo... Yo me he criado en su patio de cuadrillas y verme allí, vestido de torero, haciendo el paseíllo, fue un auténtico sueño. Pude conectar con la afición y estuve a gusto. Es una plaza que te invita a sentirte torero.

Estoy muy contento por ese triunfo pero sobre todo porque se haya producido en la plaza que considero mía; en la que me he criado. Es como un sueño.

Las orejas no fueron baratas en la final...

Sí, el palco estuvo exigente pero así tiene todo tiene más importancia después.

El triunfo de Sevilla está en el centro de un año importante, con varias metas conseguidas.

Está siendo un año muy bonito, muy ilusionante. Desde que empecé ganando el ‘Alfarero de Plata’ de Villaseca, un ciclo de tanta importancia... Es lo que me ha dado todo. Está siendo una temporada rodada, la que podría desear un chaval como yo, pisando plazas importantes... Se está encarando todo muy bien.

Pero antes de todo eso hubo un punto de inflexión, el pasado año, a raíz de tu victoria en el ciclo de becerradas de las escuelas.

Totalmente, es que ahí fue donde empezó todo. Gracias a las cámaras de Canal Sur se me dio a conocer en todos lados y desde ese punto surgió lo demás. Esa victoria me dio entrada en Villaseca y de ahí surgió el resto de la temporada: Sevilla, Bilbao... Además me clasifiqué para la semifinal de Canal Sur y para la final de Bilbao. Estoy preparado, mentalizado y con muchas ganas.

El tema académico tampoco ha ido mal...

La selectividad ha ido muy bien, me va a permitir estudiar la carrera que quería, la de ingeniero agrónomo. Es otro toro que hay que lidiar y hay que llevarlo para adelante. Los estudios siempre me han servido para centrarme y los compagino perfectamente con los toros. Son dos cosas muy importantes y a las que me quiero dedicar. Pueden parecer incompatibles por la falta de tiempo pero todo es cuestión de saberse organizar. Se puede llevar todo para delante.

Este viaje no ha hecho nada más que comenzar... ¿Cómo lo están llevando en casa?

Mis padres conocen bien este mundo y están muy felices por todo lo que está pasando y todo lo que hay por delante. Siempre existe ese miedo pero saben que tengo que ir superándome cada día. Conocen bien todo lo que entreno, todo lo que me esfuerzo y también sufren cuando las cosas no salen como uno quisiera. Pero en el fondo sólo sienten alegría. Yo me considero un privilegiado por vivir lo que estoy viviendo aunque entiendo que ellos lo pasan peor.

Y tu madre, ¿cómo lleva la inquietud del toreo?

Mi madre lleva muy bien; en realidad el que peor lo lleva es mi padre. Es el que más pastillas se toma antes de que yo toree.

Hay que volver a los dos festejos de Sevilla. Si la espada hubiera entrado estaríamos hablando de una buena cosecha de orejas.

A lo mejor habría habido mejor premio. Pero si no entró por algo será y tampoco pasa nada. Cuando llegue más bonito será.

Y hablando de premios... la Real Maestranza regala al ganador un vestido de torear. ¿Tienes pensado algún color o bordado especial?

La verdad es que aún no tengo claro el color. Soy muy indeciso pero estoy contentísimo de poder hacerme ese vestido y más por lo que supone. Le pondré mucho cariño y seguro que será muy bonito. Al menos para mí.

¿Contemplas ya el debut con picadores?

No, aún no. Eso lo marca en realidad el toro. Según cómo vaya la temporada, cómo transcurran las cosas. En el toreo no hay unos tiempos marcados. Puedes planear muchas cosas y el toro te lo puede cambiar todo. Teníamos muchas circunstancias previstas y al final han sido de otra manera. La evolución de la temporada irá dictando los acontecimientos.

¿Esta sucesión de triunfos ha puesto todo a más revoluciones?

Siempre había tenido la mentalidad de hacer todo despacio y tras estos triunfos se ha acelerado un poco la cosa. Pero mientras sea por estos éxitos bienvenido sea. Lo que hay que hacer es seguir esa línea.

Queda un mes intenso...

Sí, un mes de agosto de muchos viajes y de dormir en la furgoneta. Es lo que sueña cualquier chaval, con una temporada de torero...