«Joselito es un icono para la Tauromaquia, la ciudad y la Macarena»

El evento, que no se puede separar del ejercicio de reivindicación de la figura de Joselito por parte de cofradía sevillana, fue introducido, después de la salutación del alcalde, por el propio hermano mayor de la corporación de la Madrugada sevillana, Fernández Cabrero, que resaltó que “ el centenario es un acto de justicia con el hermano pero también con el torero ” antes de recordar, entre otras facetas, la faceta de benefactor social del diestro de Gelves, que alentó la creación de unas becas de magisterio en el seno de la cofradía de la Madrugada.

Paco Aguado, autor del libro, resaltó el “carácter simbólico” de un acto que, celebrado en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla, “tiene una concomitancia especial”. Desterrando tópicos, el autor destacó el papel innovador de Gallito definiéndolo como “el primer torero moderno”. “Joselito El Gallo hizo muchas más cosas que torear muy bien” prosiguió Aguado destacando la idea de que “le dio la vuelta al toreo y lo adentró en el siglo XX apoyándose en ese báculo fundamental que fue Juan Belmonte”. “ No se trata de quitarle nada a Juan sino de devolvérselo a José” prosiguió Paco Aguado recordando que su figura, de alguna manera, “había estado mucho tiempo oculta bajo la montaña literaria que representó Juan Belmonte”.

El autor del libro no dejó de referirse al enfrentamiento de Joselito con “la aristocracia y la oligarquía sevillana” en torno a su enfrentamiento con la Real Maestranza de Sevilla al alentar la construcción de la efímera plaza Monumental que se levantaba en la actual avenida de Eduardo Dato y que no sobrevivió a la muerte de su inspirador. “Que hoy estemos aquí, en el Ayuntamiento de Sevilla; que la Real Maestranza se haya implicado... viene a devolver a Joselito El Gallo su esencia sevillana; es una reconciliación y para redondear todo hay algo muy importante que es esa estatua que se va a descubrir frente al Arco de la Macarena” concluyó el autor del libro. Santiago León, teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza y presente en el acto, no renunció a sumarse a esa reconciliación con la figura de Joselito que, de una forma especial, señalaba al cuerpo nobiliario, propietario de la plaza de toros de Sevilla, en torno a la construcción de la Monumental. “Joselito fue un gran torero y hay que quitarse el sombrero, esas cosas pasaron a la historia también”, sentenció León.